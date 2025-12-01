Técnicas Reunidas devuelve al Estado la totalidad del préstamo de 340 millones con un año de antelación

Técnicas Reunidas ha completado este lunes el pago de la totalidad del préstamo de 340 millones de euros que le concedió la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un año de antelación respecto al calendario inicialmente previsto. En concreto, la firma ha abonado el importe de la cancelación total anticipada, que asciende a 271 millones de euros, que se suma a las amortizaciones parciales que la compañía de ingeniería española ha ido efectuando desde la firma del préstamo, en febrero de 2022.