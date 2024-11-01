edición general
Taylor Humphrey (37 años) cobra más de 25.000 euros por poner nombre a bebés ricos: “es mucho más complejo de lo que la gente cree”

Entre la viralidad y la extravagancia, Taylor Humphrey, de 37 años, ha convertido lo que parece una excentricidad en un trabajo real. Esta influencer y empresaria ha transformado la ansiedad parental en un servicio de lujo, cobrando hasta 30.000 dólares (más de 25.000 euros) por encontrar el nombre perfecto para los hijos de familias adineradas. Una profesión que no pasa indiferente y por la que ha sido objeto de burlas de forma reiterada. “Es un poco vergonzoso que se burlen de ti en Internet”, confiesa Taylor, añadiendo que “al mismo tiempo

#5 laruladelnorte
“a veces recibo llamadas de clientes que son tan urgentes que tengo que dejarlo todo y ayudarles inmediatamente”.
¿Cómo se puede dar esta urgencia? Al parecer, hay parejas d padres que, llegado el momento del alta voluntaria en el hospital (tras el parto), no han conseguido elegir un nombre en común, debiendo alargar su estancia hospitalaria, al no poder formalizar el registro, y con ello pagar más por la factura médica.

Millonarios sacrificándose por su retoño. :foreveralone:
8 K 80
#1 sliana
Por 25k defiendo la importancia de la tontería ante quién sea
5 K 44
#6 Khanbaliq
Joder, le da vergüenza que se rian de ella en Internet por 25.000 euros, madre mia, aquí hay gente que lo hace gratis y se sienten orgullosos, eh, alcama.
3 K 38
placeres #10 placeres *
Hay gente para todo y con demasiado dinero, me alegro que artistas como esta se lo quiten honestamente.

Un ejemplo tradicional ocurre en China con los seleccionadores de caracteres. Dada la gran cantidad de caracteres asociados a un mismo sonido, y con un trasfondo histórico y esotérico, las empresas y padres a veces recurren a un asesor de nombres. Este especialista busca caracteres que, más allá de su significado literal, se asocien con la marca de forma auspiciosa. Y, como es de esperar…   » ver todo el comentario
3 K 36
Andreham #2 Andreham *
30k de dólares por pedirle a ChatGPT que te genere una lista de nombres con pocas personas registradas, que suene bien fonéticamente, que no tenga búsquedas embarazosas en google (ya sea por gente viva o del pasado con ese nombre), y que luego te haga un random y te elija 10 si ha generado, por ejemplo, 50.

El prompt:
Hola, necesito una lista de nombres que suenen bien foneticamente, que haya pocos registrados en España, y que no salga nada raro si buscas ese nombre en google. Son nombres para…   » ver todo el comentario
2 K 24
tusitala #7 tusitala *
#2 con Nieve no sale nada raro en Google? El chatgpt no tiene calle
2 K 25
#11 Sammy_Jankis
#2 Rodolfito suena efectivamente a niño rico.
1 K 15
Garbns #13 Garbns
#2 pues la lista de nombres que te ha dado son una castaña eh? ese prompt hay que mejorarlo
0 K 11
Andreham #14 Andreham
#13 Bueno, yo no cobro 30k.
0 K 8
O.OOЄ #4 O.OOЄ
“Es un poco vergonzoso que se burlen de ti en Internet”, añadiendo que "hay mucha gente envidiosa y nociva a las que llamo «Karen»"
1 K 22
loborojo #16 loborojo
Pocos impuestos pagan los ricos
1 K 17
#15 PerritaPiloto
Esto ya ha salido aquí hace poco.
0 K 9
hazardum #9 hazardum
Personas aprovechándose de ricachones con necesidad de ser "especiales" y "cool", un poco absurdo el tema, pero no esta engañando a nadie, son los otros que son lelos, asi que bien.
0 K 7
vilgeits #8 vilgeits
Se burlan de ella? Ande yo caliente, te nombro la simiente.
0 K 7
elmileniarismovaallegar #12 elmileniarismovaallegar
Me ofrezco a hacer ese trabajo con la misma calidad/eficiencia, pero a mitad de precio...
0 K 7
#3 xavigo
Ha juanqueado el sistema. Mis dieses.

:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
0 K 7

