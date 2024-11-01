Taylor Humphrey (37 años) cobra más de 25.000 euros por poner nombre a bebés ricos: “es mucho más complejo de lo que la gente cree”

Entre la viralidad y la extravagancia, Taylor Humphrey, de 37 años, ha convertido lo que parece una excentricidad en un trabajo real. Esta influencer y empresaria ha transformado la ansiedad parental en un servicio de lujo, cobrando hasta 30.000 dólares (más de 25.000 euros) por encontrar el nombre perfecto para los hijos de familias adineradas. Una profesión que no pasa indiferente y por la que ha sido objeto de burlas de forma reiterada. “Es un poco vergonzoso que se burlen de ti en Internet”, confiesa Taylor, añadiendo que “al mismo tiempo
¿Cómo se puede dar esta urgencia? Al parecer, hay parejas d padres que, llegado el momento del alta voluntaria en el hospital (tras el parto), no han conseguido elegir un nombre en común, debiendo alargar su estancia hospitalaria, al no poder formalizar el registro, y con ello pagar más por la factura médica.
Millonarios sacrificándose por su retoño.
Un ejemplo tradicional ocurre en China con los seleccionadores de caracteres. Dada la gran cantidad de caracteres asociados a un mismo sonido, y con un trasfondo histórico y esotérico, las empresas y padres a veces recurren a un asesor de nombres. Este especialista busca caracteres que, más allá de su significado literal, se asocien con la marca de forma auspiciosa. Y, como es de esperar… » ver todo el comentario
El prompt:
Hola, necesito una lista de nombres que suenen bien foneticamente, que haya pocos registrados en España, y que no salga nada raro si buscas ese nombre en google. Son nombres para… » ver todo el comentario