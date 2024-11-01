Taylor Humphrey (37 años) cobra más de 25.000 euros por poner nombre a bebés ricos: “es mucho más complejo de lo que la gente cree”

Entre la viralidad y la extravagancia, Taylor Humphrey, de 37 años, ha convertido lo que parece una excentricidad en un trabajo real. Esta influencer y empresaria ha transformado la ansiedad parental en un servicio de lujo, cobrando hasta 30.000 dólares (más de 25.000 euros) por encontrar el nombre perfecto para los hijos de familias adineradas. Una profesión que no pasa indiferente y por la que ha sido objeto de burlas de forma reiterada. “Es un poco vergonzoso que se burlen de ti en Internet”, confiesa Taylor, añadiendo que “al mismo tiempo