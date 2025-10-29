edición general
Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»

La joven que denunció una agresión sexual continuada tras casi 16 horas retenida asegura que el detenido hacía alusión a su ideología supremacista.

#1 Mesopotámico
Me apunto esa frase
Milmariposas #8 Milmariposas
#1 Pues en el ránkin, la de "semen de fuerza" de Ortega Cano tiene un lugar de honor... :roll:
devilinside #11 devilinside
#8 Eso venía a decir
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
#3 relacionada, esta tiene más información...
Ratoncolorao #6 Ratoncolorao
#3 una es la noticia del suceso, estos son los detalles que me parecen bien jugosos, empezando por el titular
#5 Cazatrolls
Duplicada... www.meneame.net/story/detenido-hombre-benalmadena-retener-violar-joven
y subida por el mismo usuario. ¿Es para que parezca que hay más casos?.
Ratoncolorao #9 Ratoncolorao
#5 y dale Perico al torno. Una es la noticia y esta son las declaraciones de la víctima, pero para que vas a leer si puedes acusar antes de manera tan sucia?
Algunos os empezáis en dar asco y ten claro que lo conseguís
Kyoko #17 Kyoko *
#12 #10 #9 Otra manada en Pamplona, esta de importación...
www.lavanguardia.com/local/navarra/20251028/11207554/cuatro-detenidos-
Chinchorro #18 Chinchorro
#17 Vale, no era un hombre, eran cuatro hombres.
#10 Juez_Falcone
#5 Para más casos uno casi idéntico -en lugar de Tinder, otra aplicación de ligoteo- en Pamplona el mismo día (o al siguiente), pero hubo intento de homicidio. No se ha publicado por aquí para no estigmatizar a un grupo poblacional.
Chinchorro #12 Chinchorro
#10 "No se ha publicado por aquí para no estigmatizar a un grupo poblacional. "

No digas más... era un hombre.
hdblue #2 hdblue
¿votante de VOX haciendo cositas de votante de VOX?
Esku #15 Esku
#2 a este Vox le queda a la izquierda.
#14 mcfgdbbn3 *
¿Genes superiores? xD Efecto #Dunning_Kruger en toda regla. :-P
Esku #16 Esku
Afiliado de núcleo nacional o España 2000, me lo huelo.
astronauta_rimador #7 astronauta_rimador
ese tipo salió de ver "Una batalla tras otra"
user12_34 #13 user12_34
Pero a la gente qué le pasa en la cabeza?
