15
meneos
100
clics
Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
La joven que denunció una agresión sexual continuada tras casi 16 horas retenida asegura que el detenido hacía alusión a su ideología supremacista.
|
etiquetas
:
nazi
,
violacion
,
benalmádena
,
genes superiores
12
3
4
K
62
actualidad
18 comentarios
12
3
4
K
62
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Mesopotámico
Me apunto esa frase
3
K
49
#8
Milmariposas
#1
Pues en el ránkin, la de "semen de fuerza" de Ortega Cano tiene un lugar de honor...
2
K
45
#11
devilinside
#8
Eso venía a decir
0
K
11
#3
angelitoMagno
#0
¿No lo enviaste ayer?
www.meneame.net/story/detenido-hombre-benalmadena-retener-violar-joven
1
K
25
#4
pazentrelosmundos
#3
relacionada, esta tiene más información...
1
K
23
#6
Ratoncolorao
#3
una es la noticia del suceso, estos son los detalles que me parecen bien jugosos, empezando por el titular
0
K
19
#5
Cazatrolls
Duplicada...
www.meneame.net/story/detenido-hombre-benalmadena-retener-violar-joven
y subida por el mismo usuario. ¿Es para que parezca que hay más casos?.
1
K
20
#9
Ratoncolorao
#5
y dale Perico al torno. Una es la noticia y esta son las declaraciones de la víctima, pero para que vas a leer si puedes acusar antes de manera tan sucia?
Algunos os empezáis en dar asco y ten claro que lo conseguís
4
K
36
#17
Kyoko
*
#12
#10
#9
Otra manada en Pamplona, esta de importación...
www.lavanguardia.com/local/navarra/20251028/11207554/cuatro-detenidos-
0
K
10
#18
Chinchorro
#17
Vale, no era un hombre, eran cuatro hombres.
0
K
11
#10
Juez_Falcone
#5
Para más casos uno casi idéntico -en lugar de Tinder, otra aplicación de ligoteo- en Pamplona el mismo día (o al siguiente), pero hubo intento de homicidio. No se ha publicado por aquí para no estigmatizar a un grupo poblacional.
0
K
9
#12
Chinchorro
#10
"No se ha publicado por aquí para no estigmatizar a un grupo poblacional. "
No digas más... era un hombre.
0
K
11
#2
hdblue
¿votante de VOX haciendo cositas de votante de VOX?
1
K
13
#15
Esku
#2
a este Vox le queda a la izquierda.
0
K
10
#14
mcfgdbbn3
*
¿Genes superiores?
Efecto
#Dunning_Kruger
en toda regla.
0
K
12
#16
Esku
Afiliado de núcleo nacional o España 2000, me lo huelo.
0
K
10
#7
astronauta_rimador
ese tipo salió de ver "Una batalla tras otra"
0
K
9
#13
user12_34
Pero a la gente qué le pasa en la cabeza?
0
K
8
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
