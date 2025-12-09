edición general
El Supremo tumba la posibilidad de que el novio de Ayuso use la condena al fiscal general para anular su presunto fraude

El Supremo tumba la posibilidad de que el novio de Ayuso use la condena al fiscal general para anular su presunto fraude

La sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es solo una victoria a medias para el empresario Alberto González Amador, quien no ha conseguido que los magistrados reconozcan que se vulneró su derecho de defensa concretamente en el procedimiento en el que está imputado por un posible fraude fiscal. De hecho, la resolución cierra la vía a la posibilidad de solicitar la nulidad de las dos causas abiertas contra él, un escenario que habían manejado fuentes judiciales con conocimiento de la estrategia...

Ze7eN #1 Ze7eN *
Es curioso porque este otro artículo afirma lo contrario.

El País ve una resolución limitante para la defensa (no anula el proceso).
El Plural la presenta como una posible vía indirecta de defensa (abre la puerta al archivo).
pepel #2 pepel *
Parecen noticias contradictorias. ¿Estarán esperando que una filtre la fuente par a desmentir la otra?
www.meneame.net/story/supremo-sustituye-abogado-novio-ayuso-abre-puert
