El Supremo fija 6 criterios para distinguir el acoso sexual callejero de la agresión sexual

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado por primera vez una doctrina sistemática sobre el delito de acoso sexual callejero, estableciendo 6 criterios que permiten delimitar cuándo una conducta en la vía pública constituye ese tipo penal y cuándo cruza la frontera hacia la agresión sexual. Lo hace en la sentencia número 193/2026, a propósito de un caso en apariencia menor: un hombre que besó la mano de una desconocida en una parada de autobús de Alcobendas mientras le ofrecía dinero para que le acompañara.