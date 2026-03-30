El Supremo fija 6 criterios para distinguir el acoso sexual callejero de la agresión sexual

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado por primera vez una doctrina sistemática sobre el delito de acoso sexual callejero, estableciendo 6 criterios que permiten delimitar cuándo una conducta en la vía pública constituye ese tipo penal y cuándo cruza la frontera hacia la agresión sexual. Lo hace en la sentencia número 193/2026, a propósito de un caso en apariencia menor: un hombre que besó la mano de una desconocida en una parada de autobús de Alcobendas mientras le ofrecía dinero para que le acompañara.
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Los magistrados Puente Segura y Del Moral García no discuten que la víctima no prestó su consentimiento ni que la conducta del acusado fue… » ver todo el comentario
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Vale, mal ejemplo
Eso a una mujer con la que no tengas una relación intima no es acpetable.
Y si el acto carece de naturaleza sexual, no puede lesionar la libertad sexual de la víctima, que es el bien jurídico protegido por el artículo 178.»
En principio, ni un beso en la cara, pero sólo en principio y si ya va acompañado de ofrecimiento económico...
Que locura, cualquier beso en la mejilla (tocarse las mejillas realmente mientras haces ruido de beso) de saludo se va a poder considerar agresión sexual, incluso dar la mano simplemente, quien dice que no entra ahí como ad intra? . Cualquiera que no esté con los dos votos discrepantes es un troglodita y están destrozando esta sociedad. No va a acabar bien.
Al final dará lo mismo dar un beso de… » ver todo el comentario