El Supremo archiva una querella de Vox contra Pedro Sánchez basada en una noticia: “La sola publicación no puede justificar la apertura de un procedimiento”

El Supremo archiva una querella de Vox contra Pedro Sánchez basada en una noticia: “La sola publicación no puede justificar la apertura de un procedimiento”

La Sala de lo Penal ha inadmitido a trámite la querella interpuesta por VOX contra Pedro Sánchez por presuntos delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia y encubrimiento en relación con una noticia de OkDiario, publicada el 23 de septiembre de 2023, que recogía que el presidente del Gobierno habría mantenido una reunión con el exministro José Luis Ábalos en el Palacio de la Moncloa, en la que le habría desvelado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba investigando a su exasesor Koldo García.

obmultimedia #2 obmultimedia
pues bien que si abrieron causa contra Begoña por recortes de periódicos.
pedrario #3 pedrario *
#2 Falso. La causa contra Begoña se abrió porque en la denuncia se incluian documentos, como cartas de recomendación y adjudicaciones, que eran contrastables y presentaban indicios de irregularidades (que parecen estarse ratificando por cierto).

El Supremo lo que dice, con toda la lógica, es que informaciones (no solo de prensa) que no se pueden contrastar, por ejemplo, artículos de opinión o noticias basadas en "fuentes", no se pueden utilizar como base indiciaria para abrir…   » ver todo el comentario
#4 Leon_Bocanegra
Los subnormales la gentuza de vox ,haciendo el puto ridículo, como siempre.
