El Supremo archiva una querella de Vox contra Pedro Sánchez basada en una noticia: “La sola publicación no puede justificar la apertura de un procedimiento”

La Sala de lo Penal ha inadmitido a trámite la querella interpuesta por VOX contra Pedro Sánchez por presuntos delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia y encubrimiento en relación con una noticia de OkDiario, publicada el 23 de septiembre de 2023, que recogía que el presidente del Gobierno habría mantenido una reunión con el exministro José Luis Ábalos en el Palacio de la Moncloa, en la que le habría desvelado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba investigando a su exasesor Koldo García.