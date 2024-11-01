Sumar plantea regular el empleo de las personas presas con concursos públicos, control horario y referencia al salario mínimo

Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley orientada a mejorar las condiciones laborales de los presos que desempeñan trabajos en los centros penitenciarios. La iniciativa persigue que cada vacante se publique de forma transparente y que su cobertura se haga mediante un concurso público, además de impedir que una misma tarea pueda ser remunerada en unos casos y en otros no.