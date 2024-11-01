edición general
9 meneos
8 clics

Sumar plantea regular el empleo de las personas presas con concursos públicos, control horario y referencia al salario mínimo

Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley orientada a mejorar las condiciones laborales de los presos que desempeñan trabajos en los centros penitenciarios. La iniciativa persigue que cada vacante se publique de forma transparente y que su cobertura se haga mediante un concurso público, además de impedir que una misma tarea pueda ser remunerada en unos casos y en otros no.

| etiquetas: sumar , presos , smi , imv
7 2 0 K 82 politica
21 comentarios
7 2 0 K 82 politica
Comentarios destacados:    
#3 abogado_del_diablo
#2 Vaya par de psicópatas.
¿No se trata de conseguir la reinserción?
¿Qué mejor forma de reinsertar que el hecho de vivir la tranquilidad que puede dar un salario fijo mensual según tu trabajo y contribuir incluso desde la cárcel a mantener a tu familia?
¿O la idea es que cuando salgan vuelvan a delinquir y se pasen la vida entrando y saliendo de la cárcel, dejando un rastro de sufrimiento cada vez?
Y no dice que cobren el SMI, solo que sirva de referencia. Vamos, que lo único que veo que piden es añadir transparencia y objetividad a la concesión de esos trabajos pagados. Pero algunos veis paguitas en cuanto se habla de pobreza (íntimamente relacionada con los presos, que la mayoría lo son por menudeo con drogas). Estáis paranoicos.
14 K 140
taSanás #6 taSanás
#3 con que vivan mejor dentro que fuera…. Ya me dirás
2 K -11
Aiden_85 #12 Aiden_85
#6 Claro, la gente mataría por entrar :troll:
0 K 10
taSanás #14 taSanás
#12 badum tsss
0 K 7
#17 DonaldBlake
#12 La gran mayoría de los que estamos aquí, no. Ignorar que hay gente que "vive" mejor en la cárcel que fuera, es ignorar una realidad.

Por otro lado, bues chiste :clap:
0 K 7
manzitor #20 manzitor
#3 Déjalos, pensar en pocos bits es lo que tiene
0 K 11
#4 Nasser *
Al leerlo ya esperaba los rebuznos del facherio. Les parece normal la explotación en general como no iba a satisfacerles la explotación de los presos. Es lo que hay, vaya basura de mentes...
1 K 34
#19 vGeeSiz
#4 nada, a los criminales, mejor recompensarlos xD

claro que si, de auténtico genio. Luego que si la gente no vota a los partidos a la izquierda del psoe xD por qué será??? xD
0 K 10
angelitoMagno #8 angelitoMagno *
Los que viven en el mundo de la piruleta son los que dicen que se vive mejor en la cárcel que fuera.

Esto iba para taSanas, pero se ve que me ha bloqueado cansado de que le deje en evidencia :-P
1 K 21
taSanás #13 taSanás
#11 eh? Que tiene que ver eso con lo que estamos discutiendo?
1 K 17
#18 vGeeSiz
#13 viene a hablar de su libro, bastante con que no te ha metido a palestina de por medio
0 K 10
taSanás #10 taSanás
#9 en menéame no
1 K 15
angelitoMagno #15 angelitoMagno
Gente que en 2020 estaban histéricos y deprimidos por el confinamiento y que ahora van diciendo que se vive muy bien en la cárcel. En fin, te tienes que reír.
0 K 13
#16 Onaj
#9 En España ahora mismo no. Está creando riqueza y empleo.

9 de cada 10 autónomos son inmigrantes. Es una burrada.
0 K 12
SAICUB #21 SAICUB
Bueno cada uno tiene que mirar por su posible electorado.
0 K 7
vicvic #1 vicvic
Hay que premiarles por su contribución a la sociedad y, sobretodo, que el haber recibido un castigo por parte de la justicia no penalice su vida de ninguna forma, ¡¡pobrecitos!!!!!!
5 K 0
taSanás #2 taSanás
#1 SMI y todos los gastos pagados, qué menos.
Lo raro es que no les pongan piscina y sauna a todos por ley…
7 K -50
Ovlak #5 Ovlak
#1 #2 Me la juego a que sois de los que decís que la inmigración es mala porque precariza las condiciones de trabajo de la población local.
1 K 29
taSanás #7 taSanás
#5 me la juego a que eres de los que vivien en el mundo de la piruleta y cree que los recursos son infinitos
3 K 23
Andreham #11 Andreham
#7 Me la juego a que eres de los que dicen "es lo que hay" o "pero el comunismo es caca" cuando te dicen que hay que gravar impuestos a un grupo de 10 personas específicas que tienen más dinero que decenas de países juntos.
0 K 8
#9 Mesopotámico
#5 No lo hace?
0 K 8

menéame