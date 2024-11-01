Sumar plantea regular el empleo de las personas presas con concursos públicos, control horario y referencia al salario mínimo

Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley orientada a mejorar las condiciones laborales de los presos que desempeñan trabajos en los centros penitenciarios. La iniciativa persigue que cada vacante se publique de forma transparente y que su cobertura se haga mediante un concurso público, además de impedir que una misma tarea pueda ser remunerada en unos casos y en otros no.
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¿No se trata de conseguir la reinserción?
¿Qué mejor forma de reinsertar que el hecho de vivir la tranquilidad que puede dar un salario fijo mensual según tu trabajo y contribuir incluso desde la cárcel a mantener a tu familia?
¿O la idea es que cuando salgan vuelvan a delinquir y se pasen la vida entrando y saliendo de la cárcel, dejando un rastro de sufrimiento cada vez?
Y no dice que cobren el SMI, solo que sirva de referencia. Vamos, que lo único que veo que piden es añadir transparencia y objetividad a la concesión de esos trabajos pagados. Pero algunos veis paguitas en cuanto se habla de pobreza (íntimamente relacionada con los presos, que la mayoría lo son por menudeo con drogas). Estáis paranoicos.
Por otro lado, bues chiste
claro que si, de auténtico genio. Luego que si la gente no vota a los partidos a la izquierda del psoe por qué será???
Esto iba para taSanas, pero se ve que me ha bloqueado cansado de que le deje en evidencia
9 de cada 10 autónomos son inmigrantes. Es una burrada.
Lo raro es que no les pongan piscina y sauna a todos por ley…