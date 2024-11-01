Sumar pide incluir el colonialismo español en Marruecos dentro del currículum de Historia en Secundaria y Bachillerato

SUMAR pide incorporar dentro del currículum educativo una visión histórica crítica del colonialismo español en Marruecos, como medida para impedir que ploriferen discursos racistas contra la población magrebí por la ultraderecha. SUMAR evoca que países como Bélgica y Países Bajos han impulsado "procesos de revisión crítica del pasado colonial", sin embargo, lamentan que el "Estado español" no lo ha hecho y ven necesario que asuma su "responsabilidad" respecto a los "crímenes" cometidos e impulse medidas de "memoria, reconocimiento y reparación"