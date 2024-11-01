Sumar pide incluir el colonialismo español en Marruecos dentro del currículum de Historia en Secundaria y Bachillerato

SUMAR pide incorporar dentro del currículum educativo una visión histórica crítica del colonialismo español en Marruecos, como medida para impedir que ploriferen discursos racistas contra la población magrebí por la ultraderecha. SUMAR evoca que países como Bélgica y Países Bajos han impulsado "procesos de revisión crítica del pasado colonial", sin embargo, lamentan que el "Estado español" no lo ha hecho y ven necesario que asuma su "responsabilidad" respecto a los "crímenes" cometidos e impulse medidas de "memoria, reconocimiento y reparación"
Y luego porqué la gente de izquierdas cada vez nos vemos menos representados...
Pero yo hubiese agradecido que me enseñasen más la historia de finales del XIX y del XX en vez de tanta reconquista, tanto imperio que no se ponía el sol y cosas, que a esa edad me molaban mucho, pero visto con perspectiva, no era más que salvajes haciendo salvajadas contra otros salvajes que hacían salvajadas (como todo en esa época, y sí, los anglos eran peores, da igual en qué época apliques esto).
Y luego te recuerdo el pequeño detalle de que proponer esto, no significa que no propongas otras cosas en economía, políticas sociales, saludo o sanidad. No es excluyente.