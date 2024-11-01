Sumar apuesta por coaliciones "amplias" de la izquierda y una candidatura "única" de cara al nuevo ciclo electoral

El grupo de Yolanda Díaz no se cierra a incluir a Podemos en la ecuación y asegura que todos los partidos están citados a su conferencia política del próximo fin de semana: "Abrimos puertas y ventanas a formaciones políticas y mucho más"
| etiquetas: sumar , izquierda , coalición
¿Los potenciales votantes estarían alineados con esa militancia ruidosa?
Junts ha demostrado que tiene cogido al toro por los cuernos, bastante mas que el servilismo de Sumar.
Un partido de izquierdas decente tendría que estar en una oposición responsable, votar medidas sociales e ir ayudando a limpiar la democracia. Medidas como mandar a tomar por el culo a la monarquía para empezar, descentralizar la política, invertir en sanidad y educación etc etc. Gobernar con el PSOE es validar a un partido corrupto que ha colocado a sus afines en todos los estamentos desde hace mas 30 años creando una red de corrupción a todos los niveles.
Puede ser decepcionante en parte, pero prefiero a Sumar o Podemos en coalición en un gobierno que eternamente en la oposición, sin poder hacer nada más que protestar.
Si vuelven como Unidas Podemos (u otras siglas), tal vez haya una oportunidad.
Nunca de cara.
Tienen planteamientos de fulleros.
Vamos, lo que viene siendo comprar el voto de los jóvenes para seguir en la poltrona.
¡PROGRAMA!¡PROGRAMA!¡PROGRAMA!