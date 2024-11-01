edición general
Sumar apuesta por coaliciones "amplias" de la izquierda y una candidatura "única" de cara al nuevo ciclo electoral

El grupo de Yolanda Díaz no se cierra a incluir a Podemos en la ecuación y asegura que todos los partidos están citados a su conferencia política del próximo fin de semana: "Abrimos puertas y ventanas a formaciones políticas y mucho más"

Pertinax #1 Pertinax
La noticia que emocionó a #Harkon.
4 K 55
#5 gorg
#1 en ocasiones veo fascistas
2 K 41
#19 guillersk
#5 si todo es fascismo, solo verás fascistas
0 K 10
Graffin #10 Graffin
Que hagan primarias limpias y les votará todo el mundo
3 K 38
obmultimedia #12 obmultimedia
#10 Si lo hacen, que sea con candidatos de esa izquierda "amplia", pero no lo haran porque saldria Irene Montero de cabeza de lista y no interesa.
1 K 18
#20 guillersk
#12 o por qué no saldría y no interesa
0 K 10
Alakrán_ #22 Alakrán_
#12 Puede ser que ocurriera eso, que la militancia más organizada impusiera su candidata. La pregunta es
¿Los potenciales votantes estarían alineados con esa militancia ruidosa?
0 K 11
Torrezzno #4 Torrezzno *
En mi opinión, ningún partido que se diga democrático debería gobernar con PP o PSOE ya que ambos tendrían que haber sido ilegalizados hace ya por corrupción sistémica.

Junts ha demostrado que tiene cogido al toro por los cuernos, bastante mas que el servilismo de Sumar.

Un partido de izquierdas decente tendría que estar en una oposición responsable, votar medidas sociales e ir ayudando a limpiar la democracia. Medidas como mandar a tomar por el culo a la monarquía para empezar, descentralizar la política, invertir en sanidad y educación etc etc. Gobernar con el PSOE es validar a un partido corrupto que ha colocado a sus afines en todos los estamentos desde hace mas 30 años creando una red de corrupción a todos los niveles.
0 K 20
Pertinax #6 Pertinax *
#4 Por alguna razón inescrutable, no incluyes a Junts en la categoría de corrupción sistémica.
4 K 54
Torrezzno #9 Torrezzno
#6 en todo caso sistemica a nivel regional. Como andaluz me la pela un poco teniendo al PP aquí
0 K 20
#15 TheMilk
#4 No tengo claro que todo eso que dices que se debe hacer, se pueda hacer desde la oposición.
Puede ser decepcionante en parte, pero prefiero a Sumar o Podemos en coalición en un gobierno que eternamente en la oposición, sin poder hacer nada más que protestar.
0 K 9
Waves #8 Waves
La gente ya se tapó la nariz una vez. Yo creo que otra vez no va a colar. Las puñaladas traperas y ninguneos fueron muy decepcionantes.

Si vuelven como Unidas Podemos (u otras siglas), tal vez haya una oportunidad.
1 K 18
ChatGPT #23 ChatGPT
#17 el autocorrector, perdón
0 K 11
#21 perej
Nunca, nunca, ofrecen una fórmula, para alcanzar esos acuerdos.
Nunca de cara.
Tienen planteamientos de fulleros.
0 K 11
Alakrán_ #18 Alakrán_
Otro día hablas de la militancia ha decidido ir en coalición y la militancia ha decidido irse de la coalición a los pocos meses... Los que votamos a Sumar ojipláticos...
0 K 11
reithor #11 reithor
Aquí se esperan hechos, las palabras se gastaron en la campaña del 23.
0 K 11
oceanon3d #16 oceanon3d
Una Gran coalición de izquierdas ... PSOE incluido.
0 K 8
desastrecolosal #13 desastrecolosal
Para ello, presentarán en su conferencia política un plan para “refundar el Estado de Bienestar”: “No se trata solo de defenderlo como señala el PSOE”, apuntan. Se centrarán en lo que llaman “políticas pre-distributivas”, cuyas medidas concretas incluyen “transporte público gratuito y universal, una renta básica para la juventud, prestación universal por crianza y herencia pública universal”. El objetivo, sostienen, es “acabar con la desigualdad de cuna”.

Vamos, lo que viene siendo comprar el voto de los jóvenes para seguir en la poltrona.
0 K 7
EldelaPepi #7 EldelaPepi
Eso y:
¡PROGRAMA!¡PROGRAMA!¡PROGRAMA!
0 K 7
Spirito #2 Spirito *
Deberían hacerlo si tienen responsabilidad de Estado, de ciudadanía... porque la extrema derecha, los fascistas están en auge.
0 K 7
#3 --845155--
Sumar es un instrumento del Capital.
4 K -17
ChatGPT #14 ChatGPT
#3 ya no es la verdadera izquierda? Tenemos otra? Joder… hay que andar ágil para seguirles el ritmo!!
1 K 23
Alakrán_ #17 Alakrán_
#14 Habla con propiedad, la berdadera izquierda.
0 K 11

