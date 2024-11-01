edición general
13 meneos
34 clics
Sumar se abre a dar ayudas fiscales a caseros y al IVA franquiciado para que Junts salve el decreto de los alquileres

Sumar se abre a dar ayudas fiscales a caseros y al IVA franquiciado para que Junts salve el decreto de los alquileres

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado este lunes que “podrían darse las condiciones” para que, “de aquí a mañana”, se cierre un acuerdo entre Junts y el Gobierno para que los independentistas catalanes permitan la convalidación del decreto de vivienda, que se votará el martes en el Congreso y que incluye medidas como la prórroga al mismo precio de los alquileres que venzan en 2026 y 2027. En concreto, el dirigente de Sumar aseguró que el Ejecutivo estaría dispuesto a aceptar algunas de las reclamaciones clásicas del...

| etiquetas: sumar , ayudas , fiscales , caseros , iva , franquiciado , junts
11 2 0 K 146 actualidad
17 comentarios
11 2 0 K 146 actualidad
Comentarios destacados:      
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Obviamente no me gustan estas medidas.
Pero en eso consiste la democracia, en negociar entre diferentes.

Las opciones son 2:
- Decreto a tomar por saco y abandonar a todos los que no han podido renovar el alquiler este mes.
- Ceder en ayudas al casero para no abandonar a los inquilinos.

Entiendo que es lo que pide "el bazo", pero yo no apoyo mantener una pureza ideológica perjudicando a los ciudadanos que dices representar.
11 K 125
manzitor #8 manzitor
#4 Y más aun cuando ha habido negociación, presión en medios... a veces es más práctico el mal menor cuando no tienes posibilidades de conseguir más.
1 K 23
JackNorte #9 JackNorte *
#4 Para perder algo primero hay que tenerlo. Para vender el oso primero hay que cazarlo. Yo he visto ya tantas criticas para uno y ninguna para otros , que ya importa poco. Ya veremos en que queda si queda algo y o no perjudica aun mas. Porque lo mismo que se puede valorar que se pacta condiciones que no se quiere, tambien se puede valorar que pueden producir y o perjudicar en el supuesto que se apliquen.
Por de pronto, ninguna persona que sea propietario tiene muchas complicaciones para encontrar inquilinos.
No digo que no requiera un estudio de los clientes, sino que la balanza esta totalmente en contra de quien alquila, convirtiendolo en un problema nacional.
0 K 12
#1 Martillo_de_Herejes
Estos son mis principios... Si no le gustan, tengo otros.
1 K 20
taSanás #3 taSanás *
#1 la política no deja de ser eso, (y debería ser eso): si no tienes un apoyo completo del pueblo (mayoría absoluta) tienes que tragarte tu programa y llegar a acuerdos con el otro lado, asumiendo parte de su programa. (Parte de lo que quiere el sector de la población que no te votó)

La otra opción es ponerte dignísimo y largarte, pero es menos democrático
5 K 48
#7 VFR
#3 Así se ve donde tiene las líneas rojas cada uno, ya vemos que ayudas fiscales a los caseros no es una de ellas
0 K 13
taSanás #14 taSanás *
#7 en democracia no debería haber líneas rojas, porque significaría que desprecias lo que otros votantes quieren, y eso no es democracia

Otra cosa es, que consideremos que la democracia no es un buen sistema porque hay gente que vota “mal” y sus aspiraciones no deben ser escuchadas, pero eso… es una rampa muy resbaladiza
0 K 7
#16 VFR
#14 ni derechos humanos básicos?
0 K 13
taSanás #17 taSanás *
#16 si queremos democracia 100% no.
La democracia se define como el poder del pueblo, no entran valores accesorios como los derechos humanos, eso está en otro plano


Otra cosa es que sin guardsrailes como esos, cualquier democracia colapse en autoritarismos, pero claro… una democracia con guardarraíles no es una democracia completa. Y queda otra pregunta incómoda, los guardarraíles… quien los decide? El pueblo también? Y si no los quiere?

Lo que nos gusta es llamar a democracia a un sistema que te deja elegir entre opciones que te gustan (más o menos) pero que impide cosas que radicalmente no te gustan. El problema es que cada uno tenemos unos límites diferentes…
0 K 7
#10 Martillo_de_Herejes
#3 Cooorrecto.... El caso es que eso de las ayudas fiscales a los propietarios-caseros es algo muy mal visto por sumar, hasta ahora, y que siempre ha criticado por motivos que no vienen al caso y que todos conocemos, ¿a que sí?
0 K 7
manzitor #6 manzitor
#1 Yo tengo unos principios fiscales pero he ido a Hacienda con ellos y los he tenido que cambiar.
0 K 11
#2 VFR
Me encanta que los planes salgan bien
0 K 13
Robus #12 Robus
para que los independentistas catalanes

xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD

Estos tienen de independentista lo que yo de rejoneador! :-D
0 K 12
Dene #13 Dene
Si se ayuda fiscalmente al caseros habrá que hilar muy fino para ayudar únicamente a los caseros que facilitan el acceso a la vivienda y no a los que van a calzón quitao a explotar a los inquilinos. Es decir
- no a fondos buitre
- no a gente que acumula un historial de 1 inquilino cada 2 o 3 meses subiendo precios
- no a caseros que exploten infraviviendas ni alquiler por habitaciones ni basuras así
Si se gasta dinero publico debería ser unicamente para rebajar algo el IRPF de caseros que sean gente decente, que no suban el alqui o suban por debajo del tope permitido, que ofrezcan vivienda a larga duracion a familias, que pongan precios razonables y no estratosfericos..
0 K 12
#5 luckyy
CaixaBank cuanto dinerito van a recibir con estas ayudas?
0 K 10
#11 rbrn
Ese dinero adicional se va a usar para aumentar la brecha entre propietarios e inquilinos. Cada vez es más difícil comprar casa, y cuando no puedes comprar estás a merced de los caseros.

Pisos que se alquilan por habitaciones e incluso "habitación grande para compartir" están pasando de lo anecdótico a lo común.

Y ojo, hablo como propietario, que veo mucha gente que en cuanto compran se cambian de bando.
0 K 10
DayOfTheTentacle #15 DayOfTheTentacle
O sea que subirán más los alquileres.
0 K 9

menéame