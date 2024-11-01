Sumar se abre a dar ayudas fiscales a caseros y al IVA franquiciado para que Junts salve el decreto de los alquileres

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado este lunes que “podrían darse las condiciones” para que, “de aquí a mañana”, se cierre un acuerdo entre Junts y el Gobierno para que los independentistas catalanes permitan la convalidación del decreto de vivienda, que se votará el martes en el Congreso y que incluye medidas como la prórroga al mismo precio de los alquileres que venzan en 2026 y 2027. En concreto, el dirigente de Sumar aseguró que el Ejecutivo estaría dispuesto a aceptar algunas de las reclamaciones clásicas del...
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Pero en eso consiste la democracia, en negociar entre diferentes.
Las opciones son 2:
- Decreto a tomar por saco y abandonar a todos los que no han podido renovar el alquiler este mes.
- Ceder en ayudas al casero para no abandonar a los inquilinos.
Entiendo que es lo que pide "el bazo", pero yo no apoyo mantener una pureza ideológica perjudicando a los ciudadanos que dices representar.
Por de pronto, ninguna persona que sea propietario tiene muchas complicaciones para encontrar inquilinos.
No digo que no requiera un estudio de los clientes, sino que la balanza esta totalmente en contra de quien alquila, convirtiendolo en un problema nacional.
La otra opción es ponerte dignísimo y largarte, pero es menos democrático
Otra cosa es, que consideremos que la democracia no es un buen sistema porque hay gente que vota “mal” y sus aspiraciones no deben ser escuchadas, pero eso… es una rampa muy resbaladiza
La democracia se define como el poder del pueblo, no entran valores accesorios como los derechos humanos, eso está en otro plano
Otra cosa es que sin guardsrailes como esos, cualquier democracia colapse en autoritarismos, pero claro… una democracia con guardarraíles no es una democracia completa. Y queda otra pregunta incómoda, los guardarraíles… quien los decide? El pueblo también? Y si no los quiere?
Lo que nos gusta es llamar a democracia a un sistema que te deja elegir entre opciones que te gustan (más o menos) pero que impide cosas que radicalmente no te gustan. El problema es que cada uno tenemos unos límites diferentes…
Estos tienen de independentista lo que yo de rejoneador!
- no a fondos buitre
- no a gente que acumula un historial de 1 inquilino cada 2 o 3 meses subiendo precios
- no a caseros que exploten infraviviendas ni alquiler por habitaciones ni basuras así
Si se gasta dinero publico debería ser unicamente para rebajar algo el IRPF de caseros que sean gente decente, que no suban el alqui o suban por debajo del tope permitido, que ofrezcan vivienda a larga duracion a familias, que pongan precios razonables y no estratosfericos..
Pisos que se alquilan por habitaciones e incluso "habitación grande para compartir" están pasando de lo anecdótico a lo común.
Y ojo, hablo como propietario, que veo mucha gente que en cuanto compran se cambian de bando.