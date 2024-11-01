Sumar se abre a dar ayudas fiscales a caseros y al IVA franquiciado para que Junts salve el decreto de los alquileres

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado este lunes que “podrían darse las condiciones” para que, “de aquí a mañana”, se cierre un acuerdo entre Junts y el Gobierno para que los independentistas catalanes permitan la convalidación del decreto de vivienda, que se votará el martes en el Congreso y que incluye medidas como la prórroga al mismo precio de los alquileres que venzan en 2026 y 2027. En concreto, el dirigente de Sumar aseguró que el Ejecutivo estaría dispuesto a aceptar algunas de las reclamaciones clásicas del...