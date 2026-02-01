edición general
Subidón histórico de los embalses: el tren de borrascas llena en una semana el equivalente a 1,8 millones de piscinas olímpicas

El tren de borrascas continúa imparable en toda la Península y sus fuertes lluvias, además de numerosas incidencias, han llegado a provocar incluso en los embalses un registro histórico. La reserva hídrica ha crecido en los últimos siete días más de 4.500 hectómetros cúbicos de agua, un número equivalente a casi dos millones de piscinas olímpicas (1.806.400), pero que además se configura como la mayor subida semanal que han experimentado los embalses desde 1988, momento en el que se comenzaron a tomar registros semanales.

| etiquetas: embalse , borrascas , hectómetros cúbicos , piscinas olímpicas
