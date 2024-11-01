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Stephen King, escritor, 78 años: “Tengo miedo. Cada vez que no recuerdo una palabra, pienso que es el comienzo’”

Stephen King, escritor, 78 años: “Tengo miedo. Cada vez que no recuerdo una palabra, pienso que es el comienzo’”

El autor superventas confiesa que olvidar una sola palabra a su edad le hace recordar la enfermedad que padeció el célebre Terry Pratchett.

| etiquetas: stephen , king , miedo , palabra , entrevista
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5 comentarios
17 2 0 K 214 cultura
Furiano.46 #2 Furiano.46
Sí cada vez que no recuerdo donde dejé las llaves, la cartera, el día que tengo médico, la hora de una reunión me diera miedo, no podría vivir... No te digo ya con 78 años no acordarme de una palabra.
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#3 lameth
#2 La diferencia es que tu tienes una edad donde puedes pensar: "pues por gilipollas me pasa". El no, el es "empecé el declive".
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#4 Torticero
#3 Exactamente. Y el histórico de cada uno. Cuando yo olvido algo... es otro día en mi vida. Cuando mi padre de 96 años olvida algo... se me hace un nudo en el estómago.
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Rogue #1 Rogue
Con 78 años, el miedo ya escasea.
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Vodker #5 Vodker
Un escritor que vive de su intelecto tiene el mismo temor a perder la memoria que un pianista a perder sus dedos.
Quiero decir, son temores lógicos, no veo yo la noticia por ningún lado.
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menéame