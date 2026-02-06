edición general
Stellantis se desploma en Bolsa tras anticipar costes de 22.000 millones en un cambio de estrategia de sus eléctricos

Stellantis se hundió un 25% en la Bolsa de Milán tras anunciar que asumirá unos 22.200 millones de euros en costes por reducir sus ambiciones en vehículos eléctricos. La compañía revisa su estrategia debido a los altos costes y la débil demanda, siguiendo pasos similares de Ford y General Motors. El ajuste implica amortizaciones, menor producción de eléctricos y la venta de su participación en una empresa de baterías. Prevé pérdidas de hasta 21.000 millones en 2025, no repartirá dividendos y emitirá bonos híbridos para reforzar liquidez.

#4 Pixmac
Venden unos eléctricos bastante malos (el ë-c3/Grande Panda/... no tienen pantalla en sus versiones económicas, consumen mucho, no tienen actualización OTA,...) y sin apenas mejoras (las baterías de muchos modelos apenas se han movido de los 50 kWh) a lo largo de los años y se sorprenden de las bajas ventas :palm: Lo mejor dentro del grupo es Leapmotor y no es propiamente del grupo.

Yendo hacia atrás lo único que conseguirán es empeorar su futuro.
Bombástico #3 Bombástico
Stellantis va de camino a la quiebra.
#6 tropezon *
#2 Que si quiebra, como dice #3 que van camino, te encuentras conque matas la principal industria de 2 provincias (vigo y zaragoza)

Y, visto nuestro panorama económico, ¿qué hacemos? ¿más camareros?
Bombástico #7 Bombástico
#6 Fabricar coches eléctricos BARATOS, para que se vendan bien, verás como no hace falta cerrar las fábricas.
#8 tropezon
#7 Pues como no empiecen a fabricar SOLAMENTE leapmotor...
Malinke #10 Malinke
#6 yo estaba en la construcción en el 2008 y nadie rescató a la construcción; no sé a las empresas, pero a lo currantes, nadie, nos fuimos todos al paro.
No había pensado en la gente de Vigo y Zaragoza porque no sabía que repercutiera en España, no había leído el envío, pero tampoco hay que poner dinero para que no caigan empresas que no son nada rentables y que el dinero se lo llevan cuatro directivos.
Malinke #2 Malinke
¿Y qué problema hay?
Son inversiones privadas (bolsa) en empresas privadas.
Falk #1 Falk
Han criado mala fama con sus motores de combustión y van a seguir por ahí...

Genios
#5 j3j3j3j3
osea , vende mierda de coches y se espera que .... corone la ola de las subidas en bolsa?{palm} :palm: :palm:
#9 Danae...
¡¡Strellaaaantiiiisss...!!!
¡Boom...!!
