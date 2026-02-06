Stellantis se desploma en Bolsa tras anticipar costes de 22.000 millones en un cambio de estrategia de sus eléctricos

Stellantis se hundió un 25% en la Bolsa de Milán tras anunciar que asumirá unos 22.200 millones de euros en costes por reducir sus ambiciones en vehículos eléctricos. La compañía revisa su estrategia debido a los altos costes y la débil demanda, siguiendo pasos similares de Ford y General Motors. El ajuste implica amortizaciones, menor producción de eléctricos y la venta de su participación en una empresa de baterías. Prevé pérdidas de hasta 21.000 millones en 2025, no repartirá dividendos y emitirá bonos híbridos para reforzar liquidez.