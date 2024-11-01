edición general
3 meneos
21 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Soto Ivars no se esconde en mitad de la polémica de su libro: "Me he vuelto un hijo de puta y peor persona"

Juan Soto Ivars ha reactivado el debate público sobre su libro Esto no existe con unas declaraciones emitidas en el podcast Lo más odiado, publicado hace siete días y grabado junto al periodista Alberto Olmos. En la conversación, ha descrito cómo percibe el clima político actual y el impacto que asegura que ha tenido en él el Gobierno socialista: “Han radicalizado hasta extremos que me sorprenden a mucha gente que no era radical. El sanchismo me ha radicalizado. Me he vuelto un hijo de puta y mi antisanchismo furibundo me ha hecho peor persona.

| etiquetas: soto ivars , libro
3 0 7 K -24 cultura
24 comentarios
3 0 7 K -24 cultura
Duke00 #7 Duke00
Pues sinceramente este personaje lo que busca es precisamente repercusión ya sea por parte de quienes lo apoyan como por parte de quienes lo detestan. Así que realmente lo mejor es ignorarlo para que no se salga con la suya con sus estupideces.
3 K 66
Supercinexin #18 Supercinexin *
Un imbécil en busca de casito.

Edit: Así es #7.
2 K 46
#20 encurtido
#7 Lo que pasa es que algunos podemos comprar su denuncia de las políticas de género cuando son tratadas de mala fe como negocio y como propaganda.

Pero luego prácticamente cada frase de su podcast 2 cuñados muy cuñados es una oda al esperpento y desmonta al personaje.
0 K 7
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
La pego porque la quiero...
Básicamente.
3 K 53
#2 Leon_Bocanegra
Búah que malote. Guapo pijo!! Te pegaba una comida que te dejaba el frenillo como una caballa.
3 K 52
desastrecolosal #6 desastrecolosal
#1 #2 Una pregunta sin maldad... soys TRANS?
2 K 4
#11 Leon_Bocanegra
#6 trans que? Transalpinos? Transatlánticos? Transeúntes? Transexuales? Transportistas? Transferencias? Transmisores?
2 K 41
desastrecolosal #14 desastrecolosal
#11 Transnochados hehehehe
0 K 6
#19 Leon_Bocanegra
#14 tb me vale.
0 K 11
#8 Suleiman
Me he vuelto? Seguro?
2 K 39
EsUnaPreguntaRetórica #22 EsUnaPreguntaRetórica
#8 Hace años era un periodista bastante decente. Ahora da vergüenza ajena leerlo.
0 K 10
EldelaPepi #1 EldelaPepi
Es que ser mala persona está de moda. :-)
2 K 38
Pedrodelafuente459 #9 Pedrodelafuente459
#1 Sin duda. Ahora ser buena persona parece sinónimo de 'idiota' cuando no debería ser así. :-(
0 K 6
#21 Eukherio
#1 Ser un malote te simplifica un montón las cosas. Puedes decir lo mismo que el resto de los malotes, palabra por palabra e idea por idea, y después autodenominarte librepensador. Pasan los años y ahí siguen, librepensando todos lo mismo.
0 K 8
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
Los fondos de inversión empezaron a comprar en el sur de europa vivienda en 2015
En 2017 el auge de Vox y desde entonces otro como este, Iker Jimenez que era socialdemócrata, como Soto Ivars también se han radicalizado a la extrema derecha

Los fondos de inversión los están comprando para calentar el debate y ellos seguir haciendo negocios, en Estados Unidos, en Portugal, en Grecia, en España...
1 K 38
desastrecolosal #12 desastrecolosal
#10 Hilo equivocado hermano :-/
0 K 6
NPCMeneaMePersigue #16 NPCMeneaMePersigue
#12 Comentario equivocado hermano, mi comentario pone "soto ivars" pero bueno como os he pillao tenéis que salir por algun lado
0 K 20
#13 atrompicones
"La culpa de que yo sea tan malo es del Perro"
1 K 27
Doisneau #17 Doisneau
#13 Puede parecer una cita sacada de contexto pero no

Por cierto, subo el envio porque el otro dia un meneante desnortado me dijo que yo era Soto Ivars xD
0 K 11
plutanasio #4 plutanasio
Cómo no, elplural haciendo control de daños :roll:
1 K 24
azathothruna #24 azathothruna
Como toda persona que esta incluso en foros de hello kitty y pokemon
Los peores son los que lo hacen a proposito, sabiendo que los corrompe.
Es el modo virtual de la gente que va a prision a proposito, sin coaccion
0 K 17
#15 pedromoralesnn_62a8fccf7
Básicamente se refiere a que en muchos divorcios se utiliza el maltrato como excusa para tener beneficios. Conozco dos casos así, en que los hombres pasaron noche en calabozo y en uno en concreto las hijas odiaron años a su padre
No hablo de los casos de maltratos reales, esos que paguen
0 K 6
Pedrodelafuente459 #5 Pedrodelafuente459
Solo hay que ver a mucha gente en redes sociales, que parece que han renunciado a su humanidad con tanto insulto, burla, ad hominem y hombre de paja.
0 K 6
desastrecolosal #23 desastrecolosal *
Hermano, que pongas "soto ivar" en el comentario no me parece suficiente para relacionar lo que dices con este envío.

Hay muchísimos foros (de habla hispana o anglosajona o asiática) para decir lo que quieres decir sin mezclar cosas.


EDIT #_16 usó el comodin del ignore, no se puede referenciar
:-S
0 K 6

menéame