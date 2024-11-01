Soto Ivars no se esconde en mitad de la polémica de su libro: "Me he vuelto un hijo de puta y peor persona"

Juan Soto Ivars ha reactivado el debate público sobre su libro Esto no existe con unas declaraciones emitidas en el podcast Lo más odiado, publicado hace siete días y grabado junto al periodista Alberto Olmos. En la conversación, ha descrito cómo percibe el clima político actual y el impacto que asegura que ha tenido en él el Gobierno socialista: “Han radicalizado hasta extremos que me sorprenden a mucha gente que no era radical. El sanchismo me ha radicalizado. Me he vuelto un hijo de puta y mi antisanchismo furibundo me ha hecho peor persona.