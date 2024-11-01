El sorprendente recuento de la humanidad: cuántas personas han vivido realmente en la Tierra

Desde los primeros Homo sapiens hasta nuestros días, se estima que más de 117.000 millones de seres humanos han pasado por el planeta, según un cálculo del Population Reference Bureau citado por Scientific American. El cálculo parte de un punto de inicio concreto —unos 190.000 años atrás— y emplea modelos matemáticos que integran supuestos sobre natalidad, mortalidad y crecimiento en distintas eras. Los 8.000 millones de personas que viven hoy representan apenas el 7% de todos los seres humanos que han existido.