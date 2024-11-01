edición general
Sophie Baby, historiadora: "La derecha española nunca ha roto con el franquismo porque no ha tenido la necesidad"

Sophie Baby, historiadora: "La derecha española nunca ha roto con el franquismo porque no ha tenido la necesidad"

La mirada de la hispanista Sophie Baby (París, 1977) ha ayudado a levantar las alfombras de la Transición. En El mito de la Transición pacífica, la historiadora francesa desterró la imagen de periodo incruento para radiografiar la violencia política del momento en el que España pasó de la dictadura franquista a la democracia. Convertida en referente entre los investigadores extranjeros que han puesto la lupa en el pasado reciente español, Baby va más allá en su último libro, ¿Juzgar a Franco? Impunidad, reconciliación, memoria (Akal), que..

Torrezzno #4 Torrezzno *
El PP debería estar ilegalizado. Por el pasado franquista y por sus casos de corrupción estructurales (en eso tienen mucho en común con el PSOE). Es curioso lo de Fraga y muchos otros
3 K 51
#9 monarquico
#8 Chúpasela tú al chepudo
5 K 33
#16 Vactor20
#9 Que, usando tus otras cuentas para inflar el karma? mira que sois rastreros.
0 K 7
alcama #2 alcama
FRANCOMODÍN

Se acercan las elecciones
6 K 27
Quel #6 Quel *
#2 La derecha no ha roto con el franquismo y la izquierda no es capaz de decir que Maduro es un fraude y un dictador.

Cada uno se arrima q la dictadura que mas le gusta.
2 K 13
#13 Sariel *
#6 Maduro es un fraude y un dictador.

No veo por qué debe decir eso la izquierda. Pudiera ser mentira. De fraude no tiene nada, su capacidad intelectual es mínima, está ahí por casualidad.

Sobre si es un dictador, bueno, siempre hay sus matices. Se celebran elecciones. Que no quiero decir que no puedan estar manipuladas. En realidad pienso que todas las elecciones están manipuladas, no hay país verdaderamente democrático.
0 K 9
alcama #15 alcama
#6 Hay una diferencia de 50 años
0 K 7
ochoceros #10 ochoceros *
#2 El día que no exista la amnistía del 77, que los criminales de guerra sean juzgados, como todos los torturadores, que la justicia/ejército/FFCCSE/monarquía/iglesia sean depuradas de sus cúpulas cristofascistas que se reproducen por nepotismo, que no quede ninguna fosa por abrir, que se resarza a los familiares de víctimas de robos en el mejor de los casos o de ejecuciones extrajudiciales, que se recuperen partes críticas de la constitución del 31 como la separación estado-iglesia (art. 26)... ese día estaré contigo criticando el uso del "francomodín".
1 K 18
Beltenebros #3 Beltenebros *
#_2 Atención: trolentario burdo.
1 K 26
Beltenebros #1 Beltenebros
Que tantos años después, tengamos que soportar los trolentarios de fascistas dentro y fuera de menéame, es lamentable.
1 K 26
#7 Vactor20
#1 Aqui mismo tienes el comentario de #_2 que es un troll de pacotilla pagado por algún partido de mierda intentando que su comentario sea el mas votado.
0 K 7
Top_Banana #12 Top_Banana
Están desatados los pulseritas.
0 K 12
#14 mariopg
no ha roto con el franquismo porque 1/3 de la población española es franquista
0 K 5
#5 monarquico
¿Y la izquierda ha roto con el comunismo? Porque mataron más que los franquistas  media
5 K 2
#8 Vactor20
#5 A ver noviembre de 2025, vete a chuparsela a Juanca y nos dejas en paz.
1 K 0
Top_Banana #11 Top_Banana
#5 No te cansas de hacer el ridículo... xD xD
0 K 12

