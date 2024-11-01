Sophie Baby, historiadora: "La derecha española nunca ha roto con el franquismo porque no ha tenido la necesidad"

La mirada de la hispanista Sophie Baby (París, 1977) ha ayudado a levantar las alfombras de la Transición. En El mito de la Transición pacífica, la historiadora francesa desterró la imagen de periodo incruento para radiografiar la violencia política del momento en el que España pasó de la dictadura franquista a la democracia. Convertida en referente entre los investigadores extranjeros que han puesto la lupa en el pasado reciente español, Baby va más allá en su último libro, ¿Juzgar a Franco? Impunidad, reconciliación, memoria (Akal), que..