Sophie Baby, historiadora: "La derecha española nunca ha roto con el franquismo porque no ha tenido la necesidad"

La mirada de la hispanista Sophie Baby (París, 1977) ha ayudado a levantar las alfombras de la Transición. En El mito de la Transición pacífica, la historiadora francesa desterró la imagen de periodo incruento para radiografiar la violencia política del momento en el que España pasó de la dictadura franquista a la democracia. Convertida en referente entre los investigadores extranjeros que han puesto la lupa en el pasado reciente español, Baby va más allá en su último libro, ¿Juzgar a Franco? Impunidad, reconciliación, memoria (Akal), que..
| etiquetas: francisco franco , dictadura , derecha , impunidad , memoria
Se acercan las elecciones
Cada uno se arrima q la dictadura que mas le gusta.
No veo por qué debe decir eso la izquierda. Pudiera ser mentira. De fraude no tiene nada, su capacidad intelectual es mínima, está ahí por casualidad.
Sobre si es un dictador, bueno, siempre hay sus matices. Se celebran elecciones. Que no quiero decir que no puedan estar manipuladas. En realidad pienso que todas las elecciones están manipuladas, no hay país verdaderamente democrático.