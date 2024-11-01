·
4
meneos
69
clics
El "tigre de papel" muestra su PODER: Putin saca un as bajo la manga y siembra el pánico en Europa
El "tigre de papel" muestra su PODER: Putin saca un as bajo la manga y siembra el pánico en Europa.
|
etiquetas
:
rusia
,
eeuu
,
otan
,
ue
,
misil
,
nuclear
,
antiaéreo
relacionadas
#3
WcPC
*
Menuda pollada de vídeo...
A ver, si la cosa empieza a ser nuclear, ya sea por un misil o 20, el planeta está acabado...
Ya está...
Hemos perdido.
Hasta Israel tiene suficientes bombas nucleares para acabar con la humanidad como la conocemos.
Incluso una guerra nuclear "local" nos sumiría a años de invierno nuclear y a miles de millones de muertos.
Tener 1 misil más potente o menos cuando tienes más de 1000 es irrelevante.
Este tipo de "terror tecnológico" es simplemente publicidad para los palmeros o los haters.
0
K
12
#4
pozz
*
La propaganda del Kremlin va de ridiculo en ridiculo... lo realmente alucinante, es la cantidad de estupidos ilusos occidentales que se la tragan.
Al final es lo único que puede ofrecer Rusia: propaganda y bulos.
0
K
7
#1
Somozano
*
Europa lleva 35 años llena de rusas haciendo mamadas a 10 euros
Cuando sea una de Albacete haciendo lo mismo en Veliky Novgorod avisar
En Cuba por 20 euros y boli se baja hasta una viceministra
Cosas de la izquierda. Todo lo abaratan menos los precios en el súper
Por eso para corruptear a un pepero hacen falta 10 millones de euros en una cuenta en Suiza y un testaferro
Y para hacerlo con Abalos 100.000 euros y colocar a la puta de cuarta que se está tirando
Un buen empresario siempre prefiere en secreto a la izquierda. Salen más baratos
9
K
-90
#2
Beltenebros
*
#1
No hace falta preguntarte a quién votas, lo has dejado muy patente en tu trolentario.
Das más repulsión que pena.
1
K
33
#6
Somozano
#2
Por recordar que esa gran potencia es un país de mierda donde sus enormes recursos acaban en manos de señores feudales que odian mucho occidente pero luego todos tienen una mansión en Londres y al zorrón de la niña estudiando en Nueva York
Dando por el culo todo el puto día a todos sus vecinos
Naaaaaaaaadie quiere ser ruso
Empezando por esas supuestas minorías perseguidas en Estonia o Letonia incapaces de moverse 50 km al oeste. Pero es que a 50 km al oeste no hay Euros
Un país que bien gestionado podría ser Noruega. Grandes recursos y poca población para su tamaño
Pero todos sacrificados por el nuevo padrecito zar y su corte de boyardos
Es un país feudal
Siempre lo ha sido
1
K
13
#5
Kantinero
#1
Se te ha alargado el Vermut
1
K
25
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
