Sophie Baby, hispanista: "A los jóvenes que cantan el 'Cara al sol' habría que llevarles a una exhumación"

Baby sitúa la península en el corazón de un espacio euroamericano de circulación de mecanismos de memoria y justicia. En este espacio, España se ha presentado, al mismo tiempo, como modelo de reconciliación democrática, caso flagrante de impunidad y país de movimientos pioneros en la reivindicación de una justicia universal. En el contexto del cincuenta aniversario de la muerte del dictador, con la ultraderecha a nivel mundial, España sigue fracturada por la impunidad y la desmemoria.

etiquetas: sophie baby , hispanista , jóvenes , franquismo
4 comentarios
Torrezzno #2 Torrezzno
Habría que preguntarse porque la mayoría de hispanistas que escriben sobre la guerra civil son extranjeros.
angelitoMagno #3 angelitoMagno *
Ufff, quita, quita, para que salgan con "¿Y Paracuellos que?", "En una guerra ambos bandos matan gente", "Los rojos empezaron con la quema de iglesias", etc, etc.
Dene #1 Dene
Yo no digo donde habría que llevarlos pq me llevan a mi, preso
makinavaja #4 makinavaja
Mejor aún, habría que llevarlos a la DGS, o si no, a un cuartel de la GC para un "interrogatorio" según las tradiciones de aquella época....:-D :-D :-D :-D
