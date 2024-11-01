Soltero, el estado civil ‘de moda’ en el Reino de España: 1,2 millones de solteros más, 105.000 casados mas, en los tres últimos años

De 2021 a 2024 el porcentaje de solteros ha subido un 9,2% y el de divorciados un 8,8%, mientras que los casados, que aún son mayoría, solo aumentaron un 0,55%. En 2006 había un 27% de solteros en la franja de edad de 35 a 39 años... y ahora suponen ya el 50% en esa franja de edad. Los solteros de 50 años se han triplicado. En el Reino de España ya no existe la presión social de casarse para tener hijos o por amor.
| etiquetas: reino de españa , capitalismo , monarquía , precariedad , soltería
Yo intuia turra sobre hacer nacer a los hijos en la pobreza.
Vamos, que las mujeres se han dado cuenta de que alfa no existe, y los betas ya no quieren a su lado mujeres que no les consideren alfas. Stay angry.
Luego están también el capitalismo, la monarquía y la precariedad. Los proletarios vasallos se han vuelto aporófobos y ya no quieren alimentar a esos regímenes con su presa natural, la unidad familiar. Aunque yo creo que sería mejor dejar de alimentarlos con las papeletas electorales.
se echan trampas tienen niños,
se separan y viven en un infierno.
Y yo prefiero el paraíso de estar soltero y sin compropiso.
youtu.be/ZmlAykebunw?si=0KRQqVmTNet2BGMg
Y esto ya no tiene mucho sentido hoy día en el que muchas veces se utiliza como arma de doble filo y motivo de chantaje y extorsión hacia una de las partes cuando hay bienes comunes, cosa que paradójicamente se resuelve mejor en el resto de sociedades mercantiles.