Soltero, el estado civil ‘de moda’ en el Reino de España: 1,2 millones de solteros más, 105.000 casados mas, en los tres últimos años

De 2021 a 2024 el porcentaje de solteros ha subido un 9,2% y el de divorciados un 8,8%, mientras que los casados, que aún son mayoría, solo aumentaron un 0,55%. En 2006 había un 27% de solteros en la franja de edad de 35 a 39 años... y ahora suponen ya el 50% en esa franja de edad. Los solteros de 50 años se han triplicado. En el Reino de España ya no existe la presión social de casarse para tener hijos o por amor.

Perogrullo. #3 Perogrullo. *
#2 Mejor no darle coba, es un hombre que está trastornado el pobre. A mi me da pena.
#4 Leon_Bocanegra *
#2 pues ese es uno de sus comentarios menos delirante.
Yo intuia turra sobre hacer nacer a los hijos en la pobreza.
#1 BoosterFelix
"En el mercado matrimonial, la cualificación opera contra las mujeres y la falta de cualificación opera contra los hombres".

Vamos, que las mujeres se han dado cuenta de que alfa no existe, y los betas ya no quieren a su lado mujeres que no les consideren alfas. Stay angry.

Luego están también el capitalismo, la monarquía y la precariedad. Los proletarios vasallos se han vuelto aporófobos y ya no quieren alimentar a esos regímenes con su presa natural, la unidad familiar. Aunque yo creo que sería mejor dejar de alimentarlos con las papeletas electorales.
#2 condeChocula
#1 yo quiero lo mismo que se fumó este!
Pacofrutos #6 Pacofrutos *
La gente hoy se casa,
se echan trampas tienen niños,
se separan y viven en un infierno.
Y yo prefiero el paraíso de estar soltero y sin compropiso.
youtu.be/ZmlAykebunw?si=0KRQqVmTNet2BGMg
elsnons #8 elsnons *
Mira , no te cases ni vivas en pareja sino estás seguro de que la relación irá bien para ambos , la descendencia y el entorno familiar . A la menor duda abstenerse. Sin prisas , madurar primero .
#5 Tecar
El matrimonio tal y como está contemplado en las normativas y el ordenamiento jurídico está más pensado para cuando uno de los dos no trabaja y puede quedar en situación vulnerable.
Y esto ya no tiene mucho sentido hoy día en el que muchas veces se utiliza como arma de doble filo y motivo de chantaje y extorsión hacia una de las partes cuando hay bienes comunes, cosa que paradójicamente se resuelve mejor en el resto de sociedades mercantiles.
hazardum #7 hazardum
En las sociedades modernas las prioridades son distintas que antiguamente, la gente prioriza sus carreras profesionales y vivir experiencias, por lo que habrá menos matrimonios y mas relaciones temporales.
