Soltero, el estado civil ‘de moda’ en el Reino de España: 1,2 millones de solteros más, 105.000 casados mas, en los tres últimos años

De 2021 a 2024 el porcentaje de solteros ha subido un 9,2% y el de divorciados un 8,8%, mientras que los casados, que aún son mayoría, solo aumentaron un 0,55%. En 2006 había un 27% de solteros en la franja de edad de 35 a 39 años... y ahora suponen ya el 50% en esa franja de edad. Los solteros de 50 años se han triplicado. En el Reino de España ya no existe la presión social de casarse para tener hijos o por amor.