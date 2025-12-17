edición general
3 meneos
72 clics
Solo dos de los 45 turrones analizados por la OCU superan el aprobado nutricional

Solo dos de los 45 turrones analizados por la OCU superan el aprobado nutricional

Solo dos de los 45 turrones analizados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) superan el aprobado nutricional, ya que la mayoría lleva demasiado azúcar, grasas más baratas y aditivos poco recomendables. El estudio de la OCU muestra que solo 13 de 45 turrones (clásicos, de chocolate negro, blanco y estilo Dubái) llevan más de un 30 % de cacao, sustituido en parte por otras grasas más baratas como el aceite de girasol o la grasa de palma, según un comunicado difundido este miércoles.

| etiquetas: salud , alimentacion , sanidad , turrones , navidades , ocu
2 1 0 K 31 actualidad
10 comentarios
2 1 0 K 31 actualidad
#1 Mesopotámico *
No se come turrón por su valor nutricional, se come una vez al año y porque esta " bueno", lo siguiente será analizar otros clásicos navideños como la cocaína o los polvorones y mazapanes... en fin.
3 K 39
#3 Barriales
#1 ni mas ni menos.
Que lo han con el vino, cerveza,....
Pura demagogia.
0 K 8
UsuarioXY #4 UsuarioXY
#1 que a ti te guste el pienso compuesto no significa que el resto traguemos con todo.
Yo como turrón, poco pero bueno.

Dice el refrán que no está hecha la miel para el paladar del burro.
1 K 14
#5 Mesopotámico
#4 Yo no como de esa mierda, ni caro ni barato, no me gusta el dulce.
0 K 7
yopasabaporaqui #6 yopasabaporaqui
#5 ¿qué te gusta?
0 K 13
#7 Mesopotámico
#6 Reírme, dormir, follar, pasear... a nivel nutricional me alimento del dolor y el sufrimiento ajeno.
0 K 7
yopasabaporaqui #8 yopasabaporaqui
#7 Pues menuda mierda.
0 K 13
jonolulu #9 jonolulu
#4 El turrón bueno tampoco es nutricionalmente sano
1 K 24
traviesvs_maximvs #10 traviesvs_maximvs
#1 ¿qué le pasa a la cocaína? Está libre de gluten, azucares y alergenos. Podría tener etiqueta verde en el nutriscore
0 K 10
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Y eso por que le han pagado a la OCU :troll:
0 K 10

menéame