Solo dos de los 45 turrones analizados por la OCU superan el aprobado nutricional

Solo dos de los 45 turrones analizados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) superan el aprobado nutricional, ya que la mayoría lleva demasiado azúcar, grasas más baratas y aditivos poco recomendables. El estudio de la OCU muestra que solo 13 de 45 turrones (clásicos, de chocolate negro, blanco y estilo Dubái) llevan más de un 30 % de cacao, sustituido en parte por otras grasas más baratas como el aceite de girasol o la grasa de palma, según un comunicado difundido este miércoles.