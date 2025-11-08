edición general
Soldados israelíes matan a niños palestinos con impunidad: uno cada semana en Cisjordania

El inicio hace más de dos años de la ofensiva contra Gaza, donde se ha centrado la atención del mundo, sirvió a Israel para desencadenar una espiral de violencia en Cisjordania en la que los niños son también un objetivo. Soldados y colonos matan con impunidad. Un menor cada semana en 2025.

4 comentarios
#1 laruladelnorte
«El claro mensaje que transmite el liderazgo israelí a los soldados y colonos es que las vidas palestinas son prescindibles», añade esta organización, que considera que el objetivo final es la «limpieza étnica».

A estas alturas no creo que a nadie le quepa la menor duda.
1 K 18
#4 Tronchador.
#1 Prescindible es algo de lo que no te importa deshacerte.
Cuando quieres deshacerte expresamente de algo se usan palabras distintas: Asesinos genocidas.
PD Coño con los putos eufemismos.
0 K 8
#3 nitsuga.blisset
Aproximadamente el 70% de esos niños tienen el estatuto de refugiados y tienen reconocido por la ONU el derecho al retorno al su tierra, el territorio del Estado de Israel.
#2 _3605
#2 _3605
Israel es una organización colonial terrorista, enemiga de la humanidad.
0 K 8

