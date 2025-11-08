Soldados israelíes matan a niños palestinos con impunidad: uno cada semana en Cisjordania

El inicio hace más de dos años de la ofensiva contra Gaza, donde se ha centrado la atención del mundo, sirvió a Israel para desencadenar una espiral de violencia en Cisjordania en la que los niños son también un objetivo. Soldados y colonos matan con impunidad. Un menor cada semana en 2025.
A estas alturas no creo que a nadie le quepa la menor duda.
Cuando quieres deshacerte expresamente de algo se usan palabras distintas: Asesinos genocidas.
PD Coño con los putos eufemismos.