Manifestantes pacíficos de la Universidad Metropolitana de Toronto fueron agredidos por un soldado de las FDI durante un evento proisraelí denominado «Combate en el campus». Tras el incidente, el agresor intentó presentarse como víctima, alegando que había sido atacado por ser judío, a pesar de las imágenes. este tipo de sucesos ponen de manifiesto cómo los soldados de las FDI utilizan cada vez más las plataformas universitarias internacionales para intimidar y amenazar a sus detractores, convirtiendo las protestas pacíficas en un...