Soldado del ejército israelí agrede a manifestantes en un evento de «combate en el campus» en Toronto (inglés)

Manifestantes pacíficos de la Universidad Metropolitana de Toronto fueron agredidos por un soldado de las FDI durante un evento proisraelí denominado «Combate en el campus». Tras el incidente, el agresor intentó presentarse como víctima, alegando que había sido atacado por ser judío, a pesar de las imágenes. este tipo de sucesos ponen de manifiesto cómo los soldados de las FDI utilizan cada vez más las plataformas universitarias internacionales para intimidar y amenazar a sus detractores, convirtiendo las protestas pacíficas en un...

etiquetas: genocidio de gaza , fdi , idf , ejército israelí , toronto
23 comentarios
rojelio
Valiente hijo de puta.
Meneanauta
Supongo que ya estará detenido y que le van a procesar por los hechos :foreveralone:
javibaz
#3 seguro que le pasa lo mismo que al pistolero de la Complutense, nada.
www.elconfidencial.com/espana/madrid/2023-02-15/complutense-arma-embaj
carakola
#3 No cabía en la entradilla pero la descripción acaba con esto:
"Tras el asalto, cinco de los manifestantes fueron detenidos por la Policía de Toronto y se les imputaron múltiples cargos."
13 K 150
aPedirAlMetro
"alegando que había sido atacado por ser judío"
Patada en los huevos directa, y cuando este en el suelo 25 mas
Malditos sionistas
kevers
un soldado israelí haciendo simulacros en una universidad de Canadá.

Povale.
Metabarón
Se sienten poderosos ante mujeres y niños.
Xoche
Los demás con los putos móviles. Que si es para levantar acta de la agresión con un puto movil bastaría, creo yo
Lenari
Voy a hacer una predicción: el vídeo está cortado y editado para quitar lo que había pasado antes, ¿a que acierto?. En estos vídeo-bulos, es que no hace falta ni darle al play, están todos cortados por el mismo patrón xD
sieteymedio
#21 ¿Y qué crees que había pasado antes?

Ya veréis como se sale por peteneras. :roll:
Razorworks
¿Que cojones hace un perro muerto de esos con los huevos bien negros ya en una universidad?
lordban
Quiero ver lo que pasa antes, la gente que se dedica a acostar hasta que recibe una colleja se lo tiene buscado, y la mayoría de estas contramanifestaciones no son más que acoso organizado. Dicho esto, el evento este de «Combate en el campus» necesita más explicación, así de primeras no pinta bien.
charles_ton
No era este Vito Quiles?
Papagamer
Café, mucho café.
Xoche
Lo peor es la inacción de los presentes ante ese puto malnacido. Atados a su mierda diaria. Por lo menos el trabajo del burro es productivo. Pavel Kuczynski se sale.  media
CerdoJusticiero
#1 Porque les sale de los cojones, blanqueador de genocidios.
SeñorPresunciones
Es un insulto descomunal para los judíos que sí sufrieron la persecución nazi. Hay que ser desgraciado para aprovecharse así de algo.
#1 van con la cara tapada para que no las identifiquen y las persigan por tener un pensamiento distinto al del régimen israelí... y por lo que se ve en el vídeo hacen bien.
el_Tupac
#4 Hay que ser desgraciado para aprovecharse así de algo.

A ver, nazis, fascistas, sionistas... No son colectivos que destaquen por su ética.

Si encuentran una forma de hacer daño, la ponen en práctica. Cruelty is the point.
Mutiko30
#1 Por que, conociendo el percal, igual van a sus casas a regalarles una "sobredosis" eh, guiño, guiño.
O les bombardean.
O les mastan a los hijos.
O les queman la universidad.
no se, lo tipico de un semita supremacista, sus costumbres, ya sabes.
fofito
#1 porque saben perfectamente de que lado cae el establisment en su país...y aún así tienen los cojones de no arrendarse
