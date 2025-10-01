Sobre el nacional-judaísmo

Acusar a Israel de violar los fundamentos morales del judaísmo es erróneo e injusto. Es necesario abrir los ojos al Israel contemporáneo y verlo tal y como es y siempre ha sido: la encarnación del despiadado nacionalismo étnico de Europa, y no una lamentable desviación del judaísmo y la moral promulgada en el monte Sinaí.
Me imagino acusar al Vaticano de violar los fundamentos morales del catolicismo y me muero de la risa y en pecado.
Iría al infierno.
Me guardo el meneo para leerlo con tranquilidad más tarde.
Blanquitos malos y culpables de todo, como siempre. Que etnias y religiones se lleven matando más de un milenio por ese trozo de tierra a algunos parece que les viene de nuevo. Suerte que el péndulo ya empieza a rebotar y va a dinamitar lo woke, porque cansa un rato.