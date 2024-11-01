edición general
Sobre Juan Soto Ivars y su órdago a la Violencia de Género

El libro de Juan Soto Ivars "Esto no existe..." es comentado ampliamente en este análisis antropológico subjetivo, de conciliación de posturas, pero realmente demoledor con el escritor murciano.

hazardum #4 hazardum
Lo absurdo es que algunos sectores vean incompatible que la gente este a favor de la protección de las victimas, pero también en contra de que la gente abuse de la ley, no es algo excluyente y además es que seria lo lógico, hacer leyes para proteger a las victimas (aunque seria mejor a todas, claro) pero también intentando evitar los fraudes de ley, algo que esto ultimo no se persigue realmente en este caso, de ahí las cifras ridículas que salen de denuncias falsas, dificilmente creibles.

Como decían en star wars, solo los fanáticos dicen lo de "o estas conmigo o contra mi"
kumo #5 kumo *
#4 Porque se quedan sin comer. Cualquier cosa que crean que haga tambalearse su inmoral medio de vida es atacable con toda la furia porcina de los fanáticos que arrastran.
Barney_77 #8 Barney_77 *
#4 Exactamente por lo que dice #5, porque se ha montado una estructura enorme con intereses mas grandes aun asociada a esto, y en el momento que les saca las vergüenzas se ponen de uñas
Barney_77 #7 Barney_77
#6 No se lo ha leido
YeahYa #1 YeahYa
Yo me lo he leído y ahora sé que la violencia de género son los padres, que a Kenndy lo mató Hamás, y que usando papel de plata puedo impedir que Perro Sanxe me espíe.
pedrario #6 pedrario
#1 ¿De qué hablaba la introducción? Ya que lo has leído.
YeahYa #10 YeahYa
#6 De que la justicia encubre a las mujeres que mienten porque está claro que el sistema siempre ha sido lesbomatriarcal y hay un plan oculto para que todos los hombres honestos acaben en prisión.
pedrario #11 pedrario *
#10 No pensé que realmente fueras a responder, y menos para confirmar de forma patética, y no honesta, que, efectivamente, no lo has leído xD
YeahYa #12 YeahYa
#11 Ui, me has pillado. Pero te da rabia que haya resumido el libro eh...
pedrario #13 pedrario
#12 Sí....tus pajas mentales me son de lo más relevantes.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Que poco te va a durar este envío... Las denuncias falsas no existen, eso lo sabe cualquiera que no quiera ver la realidad y este libro debería censurarse por intentar mostrarla. Son el 0.00001% y el que diga que no es porque es de la ETA.
Findeton #14 Findeton
#2 Es más, lo de Errejón tampoco existe.
pedrario #9 pedrario *
He intentado leer el artículo, pero es un auténtico coñazo sinceramente, no para de soltar gilipolleces vacías para decir nada y mostrar su garrulismo disfrazado de terminología para hacerse el listo. Seguramente pasado por IA.

En general por lo que veo todo el artículo es soltar rollos pomposos, y de vez en cuando, poner alguna frase del libro descontextualizada, y hablar de su libro inventado.

Es decir, no está realmente haciendo ninguna crítica a los argumentos reales del libro, sino habla…   » ver todo el comentario
salchipapa77 #3 salchipapa77
Esto no existe.
