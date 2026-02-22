Un sintecho, en estado crítico al recibir una brutal paliza en Girona

Un persona sin techo se debate entre la vida y la muerte al recibir esta mañana una brutal paliza en Girona. La víctima es un hombre de unos 60 años que, según los vecinos, dormía habitualmente en un porche de la plaza Isabel Vilà i Pujol. Los Mossos d'Esquadra han detenido al agresor, un hombre de 26 años, que en el momento del arresto también habría intentado agredir a los agentes. Un testigo explica que el arrestado le propinó varias patadas en la cabeza y no paraba de darle puñetazos, como si estuviera fuera de sí. Incluso llegó a saltar...