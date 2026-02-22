edición general
45 meneos
64 clics
Un sintecho, en estado crítico al recibir una brutal paliza en Girona

Un sintecho, en estado crítico al recibir una brutal paliza en Girona

Un persona sin techo se debate entre la vida y la muerte al recibir esta mañana una brutal paliza en Girona. La víctima es un hombre de unos 60 años que, según los vecinos, dormía habitualmente en un porche de la plaza Isabel Vilà i Pujol. Los Mossos d'Esquadra han detenido al agresor, un hombre de 26 años, que en el momento del arresto también habría intentado agredir a los agentes. Un testigo explica que el arrestado le propinó varias patadas en la cabeza y no paraba de darle puñetazos, como si estuviera fuera de sí. Incluso llegó a saltar...

| etiquetas: sintecho , sin hogar , estado crítico , paliza , agresión , girona
32 13 1 K 303 Sucesos
11 comentarios
32 13 1 K 303 Sucesos
Comentarios destacados:    
#4 Marisadoro
Sobre la víctima, un hombre de raza negra, los vecinos del barrio explican que “nunca se metía con nadie” y que no causaba problemas.
5 K 86
Mltfrtk #11 Mltfrtk
Pobre hombre, tener que vivir en la calle con miedo a ser golpeado. Esi sí que es terror.
0 K 11
#1 Mustela
Muchos ánimos, espero se recupere. Sinceramente no comprendo esta oleada de violencia.
0 K 11
#2 surco
#1 Y menos ensañarte así con alguien que ya está jodido en su vida
3 K 47
plutanasio #6 plutanasio
#1 Según otro diario el agresor tenía antecedentes por robo.
2 K 40
#8 cnr
#6 En esta noticia ya lo incluyen también, pero sería un motivo bastante absurdo.
0 K 7
#9 Almirantecaraculo
#6 y llevaba la falda corta?
0 K 8
#7 lamonjamellada
#1 los sintecho siempre han sido víctimas potenciales de violencia. No es una oleada, siempre ha pasado. Lo que ocurre es que antes con suerte te enterabas si ocurría en tu ciudad. Y a veces ni eso porque no sé consideraba de interés informativo.
2 K 30
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Cárcel.
0 K 10
Cehona #5 Cehona
#3 Mar, y que tiren la llave.
1 K 24
raül_hernàndez_1 #10 raül_hernàndez_1 *
Y a los putos ciclistas de mierda que invaden Girona con sus mierdas nadie les va a dar la paliza que se merecen... Por cierto, el agresor ¿era muy español y mucho español?
0 K 6

menéame