Los sinhogar de Barajas pasan del centro de urgencia a plazas fijas municipales y Almeida acusa a Aena de "desentenderse" de ellos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado que el Ayuntamiento ha tenido que buscar una solución a este "problema dramático, duro y cruel" en "solitario". El 24 de julio Aena hizo efectivo el ultimátum a los alojados en las terminales. Tras esa decisión de Aena, el Ayuntamiento ya recriminó a la gestora que era "una decisión cruel y sin un ápice de empatía y humanidad".

jm22381 #5 jm22381
El trabajo de Aena es ocuparse de los viajeros. En todo caso quien quería "desentenderse" de los sin techo es la alcaldía de la ciudad que la que habitan ¬¬
1 K 27
ur_quan_master #12 ur_quan_master
#5 los responsables políticos de este partido son mucho de desentenderse de sus competencias
1 K 26
Cantro #3 Cantro
¿No te sale más a cuenta escribir un artículo? (o dos)
1 K 23
Ludovicio #7 Ludovicio *
#4 Lleva ya tiempo copiando y pegando lo mismo.
De alguna manera cree que, si insiste, va a conseguir que la gente pobre entienda que no tiene derecho a reproducirse.

Misántropo en general y aporofobo en particular que usa este sitio para esparcir su odio.

#3 ¿A ti también te ha puesto en ignore?
0 K 12
Cantro #9 Cantro
#7 Parece ser que sí
0 K 10
Dragstat #10 Dragstat *
Si Almeida piensa estar de alcalde varios años más debería acostumbrarse a los sintecho y pensar en como va a lidiar con el tema porque tiene pinta de que le va a explotar en la cara en cuanto empiecen a aparecer más de manera exponencial.
0 K 20
pitercio #6 pitercio
¿Y Aena tenía que entenderse? Con avisar a carapo de que una peña iba a rondar desamparada tras el cierre del hotel Suárez ya estaba haciendo lo suyo. El churrinano se queja de que no quiere currar en lo que le pagan.
0 K 12
#1 BoosterFelix
No entiendo que Almeida defienda el capitalismo pero no le pida las soluciones al capitalismo, sino que use los recursos públicos para ir recogiendo la mierda dejada por el capitalismo.

No obstante, os envío esta como otro ejemplo más del tipo de noticias que no deberíamos enviar a Menéame, pues deberíamos considerarla como aporofóbica, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, dado que al implicar indirectamente que la pobreza…   » ver todo el comentario
4 K -45
#2 BoosterFelix
#1 No tiene ningún sentido técnico cuestionar un sistema que es lo mejor que sus individuos pueden construir.

Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos…   » ver todo el comentario
3 K -35
#4 Albarkas
#1 #2 ¿No tendrás por ahí un resumen?
0 K 20
#8 BoosterFelix
#4 Sí: no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad.
0 K 9
Pertinax #11 Pertinax *
#1 A ver si me aclaro. ¿El Ayuntamiento de Madrid hace lo que tiene que hacer con sus servicios sociales pero criticamos al Ayuntamiento de Madrid porque...? ¿Por qué? :shit:
0 K 12

