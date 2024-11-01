Los sinhogar de Barajas pasan del centro de urgencia a plazas fijas municipales y Almeida acusa a Aena de "desentenderse" de ellos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado que el Ayuntamiento ha tenido que buscar una solución a este "problema dramático, duro y cruel" en "solitario". El 24 de julio Aena hizo efectivo el ultimátum a los alojados en las terminales. Tras esa decisión de Aena, el Ayuntamiento ya recriminó a la gestora que era "una decisión cruel y sin un ápice de empatía y humanidad".
| etiquetas: capitalismo , monarquía , reino de españa , pobreza , subdesarrollo
De alguna manera cree que, si insiste, va a conseguir que la gente pobre entienda que no tiene derecho a reproducirse.
Misántropo en general y aporofobo en particular que usa este sitio para esparcir su odio.
#3 ¿A ti también te ha puesto en ignore?
No obstante, os envío esta como otro ejemplo más del tipo de noticias que no deberíamos enviar a Menéame, pues deberíamos considerarla como aporofóbica, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, dado que al implicar indirectamente que la pobreza… » ver todo el comentario
Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos… » ver todo el comentario