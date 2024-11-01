Los sinhogar de Barajas pasan del centro de urgencia a plazas fijas municipales y Almeida acusa a Aena de "desentenderse" de ellos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado que el Ayuntamiento ha tenido que buscar una solución a este "problema dramático, duro y cruel" en "solitario". El 24 de julio Aena hizo efectivo el ultimátum a los alojados en las terminales. Tras esa decisión de Aena, el Ayuntamiento ya recriminó a la gestora que era "una decisión cruel y sin un ápice de empatía y humanidad".