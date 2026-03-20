Sin orgasmos

Follar con alguien de quien no sabes ni el nombre, incluso si físicamente está estupendísimo, es como hacerlo con un pollo muerto y desplumado. Esos rollos de una noche con desconocidos o casi: solo en el 10% de los casos ellas acaban llegando al orgasmo mientras que el porcentaje de las que tienen relaciones sexuales dentro de parejas estables lo alcanzan en casi el 70 %. (Legible en modo Lectura).