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Sin orgasmos

Sin orgasmos

Follar con alguien de quien no sabes ni el nombre, incluso si físicamente está estupendísimo, es como hacerlo con un pollo muerto y desplumado. Esos rollos de una noche con desconocidos o casi: solo en el 10% de los casos ellas acaban llegando al orgasmo mientras que el porcentaje de las que tienen relaciones sexuales dentro de parejas estables lo alcanzan en casi el 70 %. (Legible en modo Lectura).

| etiquetas: orgasmos , follar , desconocidos , aplicaciones
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20 comentarios
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Comentarios destacados:    
vilgeits #5 vilgeits
A veces es mas importante el viaje que la meta.
1 K 27
#1 Pitchford
Nada es perfecto.. Luego acabarán la tarea en casa...
3 K 26
OdaAl #2 OdaAl
#1 Y los hombres??
0 K 10
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#2 Se la suelen cascar en casa (Tambien cuando se folla, por costumbre)
0 K 9
Alakrán_ #10 Alakrán_
#7 Por una vez estoy de acuerdo contigo.
Artículo de mierda con estadísticas sacadas de su chochete moreno.

Hablando en primera persona, la mayoría de rolletes han sido satisfactorios por las dos partes. Incluso una desgraciá obtuvo su orgasmo, y me dijo que ya habíamos terminado que me podía vestir e irme de su casa... Hay que ser malaje.
1 K 15
Deviance #12 Deviance *
#1 Lo del sexo es como el mus:
"o tienes una buena pareja.... o tienes una buena mano ......"
xD :-D :roll: :troll:
CC: #2 #7 #10
5 K 69
#14 Einwanderer
#10 Les pasaste un cuestionario o algo al terminar?
1 K 24
Alakrán_ #15 Alakrán_
#14 Si te hace falta un cuestionario, mal vas.
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#18 Pitchford
#14 No, gritó mucho...xD
1 K 24
#8 Pitchford
#2 Nosotros sin problema, aunque sea con un pollo desplumado de verdad..:roll:
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JohnnyQuest #11 JohnnyQuest
#1 Pide subscripcion. Pon el texto en comentarios, no?
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#13 Pitchford
#11 Ya he puesto que se puede leer en el socorrido Modo Lectura o con suscripción claro..
0 K 17
#16 Pitchford *
#13 #11 Pero para el que no le funcione:

La libertad sexual iba a traer todas las posibilidades, un catálogo infinito de opciones en ese terreno secuestrado tantos siglos por la moral. Pero como pasa en otros ámbitos, libertad no es igual a satisfacción y una vez que se obtiene empieza el trabajo de verdad: gestionarla, aprender a navegar el imprevisible oleaje del deseo y los afectos, las relaciones y sus sinsabores. Erich Fromm debería volver de su tumba y ofrecernos un nuevo arte de amar, a…   » ver todo el comentario
1 K 23
#3 Leclercia_adecarboxylata
Anorgásmico.
0 K 20
Paltus #4 Paltus
¿Hacerlo con un pollo desplumado? No quiero saber en qué condiciones se acuestan, la verdad.:wall:
2 K 20
silvano.jorge #17 silvano.jorge
Este estudio nos deja muy mal a los hombres heterosexuales. Si le damos la vuelta al punto de vista quiere decir que en los encuentros casuales nos importa una mierda la otra persona.
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#20 To_lo_loco
Bueno, pues otra dosis más de moralina retrógrada.

Follar es bueno y satisfactorio, consentido, en pareja, en trío, en grupete, con la amiga de toda la vida, con tu ex pareja, con la pareja del que lleva 20 años casado, con la moza que acabas de conocer y te sonríe, con la novia de toda la vida, con la compañera de trabajo, con la tendera, con la vecina, con la compiyogui, con la camarera, con la viuda, con la casada, con la soltera.

En esta vida sacarás lo que metas así que tus miedos y tu…   » ver todo el comentario
1 K 10
#6 Kuruñes3.0
A mi lo que me jode es la gente que generaliza.
A mi los polvos esos nunca me aportaron gran cosa en lo general... con alguna excepción en particular.
Pero no todo el mundo tiene que ser así.
PD: no se cual es el listón de esta persona para hablar de pollos muertos y en canal. -
1 K 10
Skiner #9 Skiner
#6 No es una cuestión de listón, es una cuestión de degenerada y desafortunada comparativa. :wall:
1 K 14
#19 kilokilo
Lo mejor es que nos volvamos todas lesbianas
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menéame