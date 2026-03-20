Sin orgasmos

Follar con alguien de quien no sabes ni el nombre, incluso si físicamente está estupendísimo, es como hacerlo con un pollo muerto y desplumado. Esos rollos de una noche con desconocidos o casi: solo en el 10% de los casos ellas acaban llegando al orgasmo mientras que el porcentaje de las que tienen relaciones sexuales dentro de parejas estables lo alcanzan en casi el 70 %. (Legible en modo Lectura).
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Artículo de mierda con estadísticas sacadas de su chochete moreno.
Hablando en primera persona, la mayoría de rolletes han sido satisfactorios por las dos partes. Incluso una desgraciá obtuvo su orgasmo, y me dijo que ya habíamos terminado que me podía vestir e irme de su casa... Hay que ser malaje.
"o tienes una buena pareja.... o tienes una buena mano ......"
CC: #2 #7 #10
La libertad sexual iba a traer todas las posibilidades, un catálogo infinito de opciones en ese terreno secuestrado tantos siglos por la moral. Pero como pasa en otros ámbitos, libertad no es igual a satisfacción y una vez que se obtiene empieza el trabajo de verdad: gestionarla, aprender a navegar el imprevisible oleaje del deseo y los afectos, las relaciones y sus sinsabores. Erich Fromm debería volver de su tumba y ofrecernos un nuevo arte de amar, a… » ver todo el comentario
Follar es bueno y satisfactorio, consentido, en pareja, en trío, en grupete, con la amiga de toda la vida, con tu ex pareja, con la pareja del que lleva 20 años casado, con la moza que acabas de conocer y te sonríe, con la novia de toda la vida, con la compañera de trabajo, con la tendera, con la vecina, con la compiyogui, con la camarera, con la viuda, con la casada, con la soltera.
En esta vida sacarás lo que metas así que tus miedos y tu… » ver todo el comentario
A mi los polvos esos nunca me aportaron gran cosa en lo general... con alguna excepción en particular.
Pero no todo el mundo tiene que ser así.
PD: no se cual es el listón de esta persona para hablar de pollos muertos y en canal. -