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Sin cobertura móvil y de internet en el pueblo porque el alcalde creía que daba cáncer e impidió la instalación de antenas

Sin cobertura móvil y de internet en el pueblo porque el alcalde creía que daba cáncer e impidió la instalación de antenas

"En el momento de colocación de las antenas de telefonía móvil en las localidades del municipio, los representantes de la entidad local menor se negaron a la colocación de la misma” y que el alcalde pedáneo en aquel momento tomó la decisión “sin consultar al pueblo, porque estaba convencido de que la instalación de la misma era peligrosa para la salud de los vecinos (peligro de contraer cáncer)”. “La incorrecta actuación de un representante político el pueblo no puede estar condenado a perpetuidad a no tener cobertura”.

| etiquetas: león , internet , alcalde , boicot , antenas , magufo
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7 comentarios
16 3 0 K 310 actualidad
Laro__ #5 Laro__ *
Conste que la falta de cobertura vulnera un derecho básico. En el siglo XXI no es un lujo; es un servicio de interés general y una herramienta esencial para la supervivencia de los pueblos. Sus creencias personales no pueden prevalecer sobre la Ley General de Telecomunicaciones, ni sobre la evidencia científica... especialmente cuando compromete la igualdad de oportunidades o la cohesión territorial de los ciudadanos frente a la administración. Con mentalidades así, se hace hasta difícil defender a los españoles vaciados.
4 K 53
#7 laruladelnorte *
no solo es necesario garantizar el acceso cotidiano a servicios digitales, sino que en situaciones de emergencia la conectividad constituye un recurso de vital importancia”.
En concreto el Procurador del Común alude a los incendios de agosto del 2025 como una situación que requiere garantizar comunicaciones móviles y de internet. “No podemos dejar de traer a colación la crucial trascendencia de contar con una adecuada cobertura de telefonía móvil e internet ante determinadas circunstancias

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1 K 26
JackNorte #3 JackNorte
Que quejicas al menos ya no quema brujas. xD
1 K 23
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle *
Uhmmm

1) hizo lo que creía correcto y hasta perdió dinero/comisiones seguramente.
2) la gente le vota para que decida por ellos.
3) wow... xD
1 K 19
#1 duckcurve
Lo de León (provincia entera) no tiene nombre, es difícil encontrar un pueblo que luche tan duro contra sus propios intereses. Y mira que ahora tenemos por toda la península muchos casos, pero lo de esta gente es digno de estudio.
1 K 18
MyNameIsEarl #4 MyNameIsEarl
Disfruten lo votado.
1 K 17
#6 topecb *
"recordando los objetivos de la Agenda España Digital 2026 de que el 100% de la población tenga cobertura 100Mbps en 2025, que aquí no se cumple"

Bueno, cumplir si se cumple... precisamente para eso se sacó el plan CONECTATE35 con Hispasat que ofrece 200 Mbps de bajada, no hablo de subida ni latencia porque me da la risa pero "cumplirse se cumple" :shit:

Lo raro es que tengan electricidad porque hay que transportarla por redes de alta tensión ¿A eso no se ha opuesto el alcalde?
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menéame