Sin cobertura móvil y de internet en el pueblo porque el alcalde creía que daba cáncer e impidió la instalación de antenas

"En el momento de colocación de las antenas de telefonía móvil en las localidades del municipio, los representantes de la entidad local menor se negaron a la colocación de la misma” y que el alcalde pedáneo en aquel momento tomó la decisión “sin consultar al pueblo, porque estaba convencido de que la instalación de la misma era peligrosa para la salud de los vecinos (peligro de contraer cáncer)”. “La incorrecta actuación de un representante político el pueblo no puede estar condenado a perpetuidad a no tener cobertura”.