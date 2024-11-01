Sin cobertura móvil y de internet en el pueblo porque el alcalde creía que daba cáncer e impidió la instalación de antenas

"En el momento de colocación de las antenas de telefonía móvil en las localidades del municipio, los representantes de la entidad local menor se negaron a la colocación de la misma” y que el alcalde pedáneo en aquel momento tomó la decisión “sin consultar al pueblo, porque estaba convencido de que la instalación de la misma era peligrosa para la salud de los vecinos (peligro de contraer cáncer)”. “La incorrecta actuación de un representante político el pueblo no puede estar condenado a perpetuidad a no tener cobertura”.
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En concreto el Procurador del Común alude a los incendios de agosto del 2025 como una situación que requiere garantizar comunicaciones móviles y de internet. “No podemos dejar de traer a colación la crucial trascendencia de contar con una adecuada cobertura de telefonía móvil e internet ante determinadas circunstancias
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1) hizo lo que creía correcto y hasta perdió dinero/comisiones seguramente.
2) la gente le vota para que decida por ellos.
3) wow...
Bueno, cumplir si se cumple... precisamente para eso se sacó el plan CONECTATE35 con Hispasat que ofrece 200 Mbps de bajada, no hablo de subida ni latencia porque me da la risa pero "cumplirse se cumple"
Lo raro es que tengan electricidad porque hay que transportarla por redes de alta tensión ¿A eso no se ha opuesto el alcalde?