Silvio Rodríguez: “Las revoluciones no son perfectas, son necesarias”

Más de 55 años después de que lanzara su primer álbum, Silvio pasa sus días en el estudio produciendo canciones suyas y de otros artistas. Esto realmente lo mantiene activo. Continúa trabajando en los últimos detalles de lo que será un nuevo disco, y define ciertos temas sobre su gira por Latinoamérica
| etiquetas: silvio rodríguez , música , cuba , latinoamerica , revolución
Que una cosa es ser solidario y otra muy distinta ser solidario a cambio de nada.
Para peón del veneno
Es doble tonto, y no quiero
Ser bailarín de su fiesta.