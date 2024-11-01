edición general
Silvio Rodríguez: “Las revoluciones no son perfectas, son necesarias”

Más de 55 años después de que lanzara su primer álbum, Silvio pasa sus días en el estudio produciendo canciones suyas y de otros artistas. Esto realmente lo mantiene activo. Continúa trabajando en los últimos detalles de lo que será un nuevo disco, y define ciertos temas sobre su gira por Latinoamérica

#7 AntonioWarrior
Si hay Silvio hay meneo. Algunos artistas trascienden no solo en su dimensión artística, también en su implicación política, su desilusión parcial y en su nueva adaptación al mundo actual. Vamos lo que tiene llevar en activo más de 50 años.
#1 mmlv
Entrevista larga y muy completa a Silvio Rodríguez en Rolling Stones, merece la pena dedicarle un rato.
#13 cocolisto
Buena y jugosa entrevista de quien es sobre todo un gran poeta.
#4 mmlv
Y de las cosas que me influyen, el mundo sonoro que me influye, yo tenía un pie en una cosa y otro en otra. En la esquina de mi casa, en Centro Habana, cuando yo tenía 10 años, había una bodega en una esquina, y justamente enfrente había un barcito donde la gente desayunaba, tomaba café y esas cosas. En la bodega había una vitrola y acá había otra, entonces tú te parabas en el medio de la calle, y aquí oías a Benny Moré y aquí a Elvis Presley [risas].
#3 escuadron
Aprendí hace mucho tiempo que un buen músico es eso, un buen músico. Su opinión política merece la misma repercusión que la opinión de mi carnicero.
#6 alamajar
#3 hombre, también es un gran letrista
escuadron #8 escuadron
#6 No lo niego. Pero su mensaje en muchas de sus canciones ha sido propaganda velada para el régimen cubano. Y ojo, no digo que no sean buenas, porque aún estando en las antípodas de mis ideales, me gustan. Me gustan porque musicalmente son magia, pero no idealizo el mensaje como un dogma inquebrantable, es producto de su tiempo, como lo pudo ser Pemán para el franquismo.
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#6 sabes que significa el unicornio azul? Pues yo te lo explico: este es un pájaro que sopla y sorbe a la vez.
Asimismov #9 Asimismov *
Alguien con un poco más de sensibilidad puede y debe dar su opinión, que seguramente será más sentida y auténtica que quienes son sentimiento y tienen seres humanos.
Que una cosa es ser solidario y otra muy distinta ser solidario a cambio de nada.
#2 Macnulti_reencarnado
Menudo lameculos el pájaro este.
Menudo lameculos el pájaro este.
#5 alamajar
#2 así por el título no me viene pero si me la tarareas....
cocolisto #12 cocolisto
#2 ....Y digo que el que se presta
Para peón del veneno
Es doble tonto, y no quiero
Ser bailarín de su fiesta. {0x1f3b7}
Macnulti_reencarnado #14 Macnulti_reencarnado
#12 buena descripción de los votantes de extrema izquierda. Lo dicho, un pájaro que sorbe y sopla a la vez.
