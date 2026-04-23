Ser autónomo es factor de riesgo en España: los trabajadores por cuenta propia tienen una mayor tasa de pobreza que la de los asalariados

La tasa de pobreza en los hogares con ingresos empresariales asciende al 31,04%, mientras que en los hogares asalariados es del 19,79 %. ¿Qué es ser pobre? La respuesta a esta pregunta suele ir seguida de un depende de con quién te compares. Pero no es exactamente así. A día de hoy hay una cifra: si en un año has recibido menos de 11.217 euros, estás en el umbral de pobreza. Es lo que se conoce como renta disponible equivalente. Si esta cifra baja hasta los 7.478, la situación es de extrema pobreza.
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Si he visto más chanchullos en talleres u otros donde te aplican una "promoción" del 50% de IVA al pagar la mitad en mano.
Otra cosa es que tú pienses que eso es clase alta y tú eres clase media.
Entre la gente que NECESITA trabajar hay dos clases, mirando los ingresos: media y baja. No existe la clase alta entre los que NECESITAN trabajar.
Siendo clase media que más o menos tienes todas las necesidades razonables cubiertas sin ir haciendo cuentas e incluso puedes ahorrar algo. Si eres trabajador y no puedes hacer esto, no eres clase media.
Y los que no necesitan trabajar para vivir no son clase alta; es otro grupo que vive en su propio mundo: la élite. Por cierto, grupo en el que podríamos meter a ciertos funcionarios que se embolsan 120.000 euros al año, sin contar dietas, y de los que ya hemos hablado en meneame más de una vez.