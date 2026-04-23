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Ser autónomo es factor de riesgo en España: los trabajadores por cuenta propia tienen una mayor tasa de pobreza que la de los asalariados

Ser autónomo es factor de riesgo en España: los trabajadores por cuenta propia tienen una mayor tasa de pobreza que la de los asalariados

La tasa de pobreza en los hogares con ingresos empresariales asciende al 31,04%, mientras que en los hogares asalariados es del 19,79 %. ¿Qué es ser pobre? La respuesta a esta pregunta suele ir seguida de un depende de con quién te compares. Pero no es exactamente así. A día de hoy hay una cifra: si en un año has recibido menos de 11.217 euros, estás en el umbral de pobreza. Es lo que se conoce como renta disponible equivalente. Si esta cifra baja hasta los 7.478, la situación es de extrema pobreza.

| etiquetas: ser , autónomo , españa , factor , riesgo
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14 comentarios
4 1 0 K 58 actualidad
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv *
En zonas turísticas, en donde el efectivo es la generalidad, con toda seguridad la diferencia entre ingresos reales e ingresos declarados es abismal, de lo contrario nadie querría ser autónomo, es decir, nadie quiere trabajar más y cobrar menos.
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Falk #14 Falk *
#5 No sé qué decir. Últimamente veo pagar todo con tarjeta en hostelería.

Si he visto más chanchullos en talleres u otros donde te aplican una "promoción" del 50% de IVA al pagar la mitad en mano.
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Shuquel #3 Shuquel
¿El estudio se basa en lo declarado?
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Priorat #6 Priorat
¿El motivo es por ser autónomo o es la causa?
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Priorat #7 Priorat *
#4 A mi eso me parece clase media. Si necesitas trabajar, eres clase media.

Otra cosa es que tú pienses que eso es clase alta y tú eres clase media.

Entre la gente que NECESITA trabajar hay dos clases, mirando los ingresos: media y baja. No existe la clase alta entre los que NECESITAN trabajar.

Siendo clase media que más o menos tienes todas las necesidades razonables cubiertas sin ir haciendo cuentas e incluso puedes ahorrar algo. Si eres trabajador y no puedes hacer esto, no eres clase media.
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cabobronson #9 cabobronson
#7 de clase media nada, eso no existe, clase trabajadora
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#12 Martillo_de_Herejes
#7 Son puntos de vista diferentes.... Para mí, un trabajador que se embolse 6.000 euros limpios al mes es clase alta.

Y los que no necesitan trabajar para vivir no son clase alta; es otro grupo que vive en su propio mundo: la élite. Por cierto, grupo en el que podríamos meter a ciertos funcionarios que se embolsan 120.000 euros al año, sin contar dietas, y de los que ya hemos hablado en meneame más de una vez.
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cabobronson #10 cabobronson
Y aún así, casi todo autónomo pobre tiene un 4x4 caro y la parienta no trabaja
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Falk #11 Falk
#4 en base al salario, en la publica pocos ganando 60+k euros al año (si es q eso podemos decir que es una renta alta) y en cuanto a la privada, la mayoría de ingenieros q conozco rondarán los 40k
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Falk #1 Falk
Tb está el caso contrario. De las rentas altas, ¿cuantos son trabajadores por cuenta ajena?
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#4 Martillo_de_Herejes
#1 Jueces, fiscales, abogados del Estado, funcionarios nivel A en general, ingenieros..... joer, se me ocurren unos cuantos.
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allenharpell #8 allenharpell
#4 Respecto a los funcionarios de nivel A ten presente que en ese grupo tienes a profesores y médicos, no sabría decir si eso son rentas altas por lo que no sé si se podría decir "el grupo A en general".
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Chepacoletariado #13 Chepacoletariado
Sobre el papel y sobre lo que se declara si, no me cabe duda. Pero la realidad puede ser otra cosa
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#2 eldelcerro
Pues lo tienen fácil, que curren de asalariados
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menéame