Una sentencia contra el servicio de salud gallego por un ictus no acepta "la excusa de que no había camas"

Una sentencia contra el servicio de salud gallego por un ictus no acepta "la excusa de que no había camas"

El juez no cree que el Álvaro Cunqueiro de Vigo no tuviera la capacidad para atender a una mujer operada allí previamente.

7 comentarios
#1 tobruk1234
Si hubiera sido familia de frijolito o su cohorte sguro que habia camas disponibles, bien por el juez, joden la sanidad publica y luego pasan estas cosas.
2
Mala #3 Mala
#1 En el hospital de mi provincia, no se si continua pero hasta hace muy poco era así, en cada pasillo hay una habitación individual para médicos, familiares y otros enchufados.
1
#4 Leon_Bocanegra *
#1 En el hospital en el que trabajo hay que dejar un box de la UCI vacío cada vez que alguien de la familia real está por la zona.
Porque somos todos iguales...
1
#7 Lusco2
#1 Es que siempre tienen que tener camas VIP de sobra, que tirar del colchón y dejar a gente en el pasillo queda fatal
0
Kantinero #2 Kantinero
Cual es la sanidad Gallega, Sanitas o Quirón?
0
#6 beldin
#2 recoletas xD
0
Andreham #5 Andreham
Qué puta mierda de excusa es "no tenemos camas así que si se muere aaaah"?

Si precisamente que no hayan camas es uno de los problemas por lo que le daría el ictus lol

Dios mio, nos gobiernan psicópatas y nos gestionan desvergüenzas.
0

