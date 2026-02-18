Senado de Florida aprueba una ley para ponerle el nombre de Trump al aeropuerto de Palm Beach [ENG]

El Senado ha aprobado el plan para renombrar el aeropuerto internacional de Palm Beach como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump. La ley ahora se dirige al despacho de Ron DeSantis para su aprobación o veto. La legislación impide a las autoridades locales renombrar aeropuertos comerciales grandes, definidos como aeropuertos que den servicio comercial que son nodos medianos o grandes según la FAA (Administración Federal de Aviación).
| etiquetas: palm beach , florida , aeropuerto , trump
" Caudillo de América por la G. de Dios ".
La de letreros que habrá que cambiar cuando dejen el poder él y sus siervos.
Este sujeto dará para estudios de lo narcisista que puede llegar a ser una persona, lo mismo hasta le ponen su nombre a un síndrome.