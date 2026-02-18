edición general
Senado de Florida aprueba una ley para ponerle el nombre de Trump al aeropuerto de Palm Beach [ENG]

El Senado ha aprobado el plan para renombrar el aeropuerto internacional de Palm Beach como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump. La ley ahora se dirige al despacho de Ron DeSantis para su aprobación o veto. La legislación impide a las autoridades locales renombrar aeropuertos comerciales grandes, definidos como aeropuertos que den servicio comercial que son nodos medianos o grandes según la FAA (Administración Federal de Aviación).

themarquesito #1 themarquesito
Son unos lamebotas de cuidado
#13 Grahml
#1 Ya queda menos para que el país se llame Estados Unidos de Trump.
themarquesito #14 themarquesito
#13 Hoy va a estar Trump enfadado. Acaba de salir la sentencia Learning Resources, y el Supremo ha derogado los aranceles aplicados mediante la IEEPA.
eu.usatoday.com/story/news/politics/2026/02/20/supreme-court-trump-tar
aupaatu #5 aupaatu *
Trumperica del Norte tampoco suena mal para el pais de tio Sam
millanin #3 millanin
Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
orangutan #2 orangutan
Sólo le falta "por la gracia de Dios" al final
#7 unocualquierax
#2
" Caudillo de América por la G. de Dios ".

La de letreros que habrá que cambiar cuando dejen el poder él y sus siervos.
Kantinero #4 Kantinero
Viene siendo un Adolfo Suarez a lo TrumPP
#6 JanSolo
Yo le he puesto esta mañana el nombre de Donal Trump a lo que cene anoche.
#12 luckyy
Este payaso es consciente de lo que van a durar ésos nombres en esos edificios!?
#8 PerritaPiloto
Dar dinero a Trump para ponerle contento sin decir que le van a dar dinero.
hazardum #10 hazardum
Lo unico que veria bien, es que cambien el nombre de Golfo de México a "El Golfo de Trump"

Este sujeto dará para estudios de lo narcisista que puede llegar a ser una persona, lo mismo hasta le ponen su nombre a un síndrome.
#9 Beltza01
Ya directamente que le llamen Donalda al continente. Tardarían menos.
