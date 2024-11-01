Seis arrestados en Birmingham tras cánticos de “Muerte a las Fuerzas de Defensa de Israel” en partido entre Maccabi Tel Aviv y Aston Villa

El encuentro, correspondiente a la UEFA Europa League, se desarrolló bajo un amplio operativo de seguridad. Según la policía de West Midlands, entre los detenidos se encontraban un hombre de 21 años por negarse a quitarse una máscara facial, un menor de 17 años por incumplir una orden de dispersión, tres personas por delitos públicos agravados por racismo y otra por alteración del orden público.