edición general
28 meneos
23 clics
Seis arrestados en Birmingham tras cánticos de “Muerte a las Fuerzas de Defensa de Israel” en partido entre Maccabi Tel Aviv y Aston Villa

Seis arrestados en Birmingham tras cánticos de “Muerte a las Fuerzas de Defensa de Israel” en partido entre Maccabi Tel Aviv y Aston Villa

El encuentro, correspondiente a la UEFA Europa League, se desarrolló bajo un amplio operativo de seguridad. Según la policía de West Midlands, entre los detenidos se encontraban un hombre de 21 años por negarse a quitarse una máscara facial, un menor de 17 años por incumplir una orden de dispersión, tres personas por delitos públicos agravados por racismo y otra por alteración del orden público.

| etiquetas: birmingham , aston villa , macabi tel aviv , detenidos , uefa
24 4 0 K 220 actualidad
9 comentarios
24 4 0 K 220 actualidad
#4 diablos_maiq
Pese a que el encuentro había sido catalogado como de “alto riesgo”, las protestas se mantuvieron en gran parte pacíficas.

No hay más preguntas.
4 K 51
estemenda #1 estemenda
AAZAB, absolutely all of zionists.
3 K 42
A.more #2 A.more
Que se queden en su puto país robado a los palestinos
3 K 41
#8 eipoc
#2 en absoluto, que vuelvan esas mugrientas ratas a sus países de origen, que la mayoría vienen de Europa y EEUU. El que se quede de vuelta en ese territorio lo debería hacer bajo bandera Palestina.
1 K 22
#9 tromperri
#2 Bajo ningún concepto. Nunca. Jamás.
0 K 9
Asimismov #6 Asimismov *
Ya han detenido a 6 más de la cuenta.
Por cierto la AJN ¿es la Agencia Judía de Noticias?
Lo pregunto porque si es así, la noticia es recochineo sionista.
1 K 24
Nitanmal #7 Nitanmal
"Death, death, to the IDF" - eslógan cantado por Bob Vylan en el Glastonbury
1 K 22
Waves #5 Waves
A veces el sistema funciona bastante bien, ¿eh? El sistema de represión, digo.
1 K 19
#3 pirat
macabros de la muerte
1 K 15

menéame