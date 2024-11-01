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Seguridad Nacional alerta de 600 narcolanchas en el estrecho de Gibraltar y una violencia narco “más ofensiva”

Seguridad Nacional alerta de 600 narcolanchas en el estrecho de Gibraltar y una violencia narco “más ofensiva”

El Gobierno ha puesto cifras oficiales a una realidad que desde hace años denuncian las Fuerzas de Seguridad en el sur de España. Más de 600 narcolanchas tipo go-fast operan de forma sospechosa en el entorno del estrecho de Gibraltar, convertido de nuevo en uno de los principales focos del narcotráfico en Europa. Y junto a ese aumento de actividad, el Ejecutivo reconoce también un dato especialmente preocupante: los narcos son cada vez más violentos y están llegando a utilizar incluso armas de guerra.

| etiquetas: seguridad , judicial , narcotráfico , gibraltar
7 1 0 K 68 actualidad
10 comentarios
7 1 0 K 68 actualidad
#2 Edwin.r
Y para qué estamos gastando más dinero que nunca en defensa? Para que se forre navantia pero se queden los barquitos en Puerto?
2 K 24
Barney_77 #4 Barney_77
#2 No es tanto la falta de medios, que también, sino la no adecuacion de las reglas de enfrentamiento. Los guardias no pueden disparar y están indefensos contra ellos.
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#5 Edwin.r
#4 tampoco hace falta disparar. Pueden hacer patrullaje los militares como método disuasorio
0 K 7
#7 soberao *
#4 Sí pueden disparar si les disparan. Lo que supongo que no pueden hacer es parar la embarcación con tiros como hace EE.UU que directamente bombardea lo que le da la gana aunque sean pescadores.
0 K 17
Barney_77 #1 Barney_77
Mientras tanto, accidentes laborales...
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#3 Sammy_Jankis
#1 y desmantelamiento de grupos especiales antidroga, como el OCON Sur.
3 K 41
GeneWilder #8 GeneWilder
#3 No hay que molestar al principal capo de los productores de costo. El amigo Mohammed.
1 K 16
wata #9 wata
#3 Esos no fueron los que estaban metidos en el tráfico hasta las cejas? O fueron otros ?
0 K 14
Dene #10 Dene
#3 y corrupción a saco en esos grupos
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FunFrock #6 FunFrock
No es un bug, es una feature
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menéame