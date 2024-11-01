Seguridad Nacional alerta de 600 narcolanchas en el estrecho de Gibraltar y una violencia narco “más ofensiva”

El Gobierno ha puesto cifras oficiales a una realidad que desde hace años denuncian las Fuerzas de Seguridad en el sur de España. Más de 600 narcolanchas tipo go-fast operan de forma sospechosa en el entorno del estrecho de Gibraltar, convertido de nuevo en uno de los principales focos del narcotráfico en Europa. Y junto a ese aumento de actividad, el Ejecutivo reconoce también un dato especialmente preocupante: los narcos son cada vez más violentos y están llegando a utilizar incluso armas de guerra.