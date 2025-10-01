Seguimiento diario del precio de la luz (OMIE): Excel con 24 y 96 precios y medias desde 2022

He creado un Excel que se actualiza diariamente con los precios del mercado OMIE: incluye medias mensuales/anuales, desglose P1–P6 y, desde oct 2025, los 96 precios horarios. Ideal para analizar cuándo es más barato consumir electricidad. En el blog encontraras: ⚙️ Datos históricos desde 2022 ⚙️ Desglose por tarifa: Punta, Llano y Valle (P1 a P6) ⚙️? Medias mensuales, anuales y globales ⚙️ Formato condicional para visualizar tendencias y cambios de precios ⚙️ Grafico diario ⚙️Datos ACTUALIZACION cada día a las 14:00