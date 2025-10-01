edición general
Seguimiento diario del precio de la luz (OMIE): Excel con 24 y 96 precios y medias desde 2022

He creado un Excel que se actualiza diariamente con los precios del mercado OMIE: incluye medias mensuales/anuales, desglose P1–P6 y, desde oct 2025, los 96 precios horarios. Ideal para analizar cuándo es más barato consumir electricidad. En el blog encontraras: ⚙️ Datos históricos desde 2022 ⚙️ Desglose por tarifa: Punta, Llano y Valle (P1 a P6) ⚙️? Medias mensuales, anuales y globales ⚙️ Formato condicional para visualizar tendencias y cambios de precios ⚙️ Grafico diario ⚙️Datos ACTUALIZACION cada día a las 14:00

#4
Estoeslaostia los precios OMIE es como cotiza el MERCADO de la Luz, por ejemplo en PVPC es el precio que cogen de referencia para lo que vas a pagar por cada periodo sin sumarles los cargos/peajes. Muchas empresas contratan la tarifa indexada es decir como cotiza el mercado ( bolsa de la luz). Y ese mercado es el que marca las tendencias, por ejemplo en momentos como MAYO donde los precios eran tan bajos es ideal estar en INDEXADO o ULTIMO RECURSO.... Vamos que ahi ves LOS PRECIOS DE LA LUZ CADA HORA o CUARTO DE HORA y te puedes hacer una idea de los precios que tu pagas.... SON EUROS MEGAWATIO, si lo quieres en KWh debes dividir por 1.000
#1 manzitor
Flipo con Mayo de este año. Es un buen trabajo y tiene mi meneo.
#7 berkut
Un buen curro, si señor.

Cómo les mola complicar las cosas.

Entiendo que los precios puedan servir para organizar oferta y demanda, pero me huelo que con la luz hay mucha especulación por medio.

Cuando Endesa era una empresa pública, la facturación era mucho más sencilla
#3 Estoeslaostia
Apreciando el esfuerzo y valorando el currazo....para que sirve esto?
#9 Asimismov
#3 para ver cómo nos roban.
#2
Gracias, ese blog se actualiza cada dia....
#5
Los precios OMIE son los precios horarios de la electricidad que se fijan cada día en el mercado mayorista español (Operador del Mercado Ibérico de la Energía). Representan lo que las comercializadoras pagan por la energía antes de añadir peajes, márgenes o impuestos. Se publican en €/MWh, pero equivalen a €/kWh dividiendo entre 1.000 (por ejemplo, 100 €/MWh = 0,10 €/kWh).

Conocer estos precios es útil porque las tarifas indexadas los usan directamente para calcular lo que pagas cada hora.
#6
Tengo un excel con macros que se abre en automático y baja los ficheros CSV/EXCEL de la página OMIE y luego recalcula las formulas. Una forma de compartirlo con mas gente es mediante un blog enlazado a ese excel.... Un abrazo a todos.
#8
Si es un mercado complicado y oculto para el publico en general, desde el 01.10.2025 obliga a que haya 96 precios , antes era un precio cada hora ahora son 24 x 4, es decir un precio cada 15 min. Y si os fijáis el blog es interactivo, en la pagina H2025 aparecen 24 precios pero hay 3 columnas ocultas, al igual que en los TOTALES....y si nos la están metiendo sobre todos los precios que van de las 20:00 a las 22:00
