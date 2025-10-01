Seguimiento diario del precio de la luz (OMIE): Excel con 24 y 96 precios y medias desde 2022

He creado un Excel que se actualiza diariamente con los precios del mercado OMIE: incluye medias mensuales/anuales, desglose P1–P6 y, desde oct 2025, los 96 precios horarios. Ideal para analizar cuándo es más barato consumir electricidad. En el blog encontraras: ⚙️ Datos históricos desde 2022 ⚙️ Desglose por tarifa: Punta, Llano y Valle (P1 a P6) ⚙️? Medias mensuales, anuales y globales ⚙️ Formato condicional para visualizar tendencias y cambios de precios ⚙️ Grafico diario ⚙️Datos ACTUALIZACION cada día a las 14:00
Cómo les mola complicar las cosas.
Entiendo que los precios puedan servir para organizar oferta y demanda, pero me huelo que con la luz hay mucha especulación por medio.
Cuando Endesa era una empresa pública, la facturación era mucho más sencilla
Conocer estos precios es útil porque las tarifas indexadas los usan directamente para calcular lo que pagas cada hora. En… » ver todo el comentario