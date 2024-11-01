Un sector con sueldos de hasta 4.000 euros fracasa en encontrar nuevos trabajadores por 'una imagen anticuada'

Ganar un salario elevado es la aspiración de prácticamente la totalidad de la población. En el amplio terreno laboral, hay sectores que ofrecen sueldos más o menos sustanciosos. Concretamente, el sector industrial presenta estos atractivos, pero está resultando duro encontrar trabajadores cualificados. España se lleva años enfrentando a un problema de déficit técnico. Las empresas del sector industrial presentan serias dificultades para conseguir a trabajadores cualificados. La situación es similar en Francia. En el país vecino, tal y como in
Hace apenas 20 años antes del boom se pagaba un pastizal para paletas, encofradores, y cualquier peón de obra, la de chavales que dejaban la ESO para irse a la obra y comprarse un BMW M3 ( semi nuevo )
Ahora, con todos los precios por las nubes pues... es otra historia
Los paletas, encofradores, yesaires y demás, cobraban como muchísimo ochocientos euros al mes, y lo demás se lo sacaban en horas extras partiéndose el espinazo en la obra hasta las 21:00 todos los días. Ni Cristo se iba a la obra porque aquello era durísimo, físicamente extenuante. Sólo los más burros y analfabetos acababan currando en las obras. La gente con unos mínimos de posibilidades en… » ver todo el comentario
Si tenemos en cuenta el 50% de inflación de las 2 últimas décadas, son 32k de 2005.
Si de ese sueldo depende una familia toca sobrevivir.
Eso son 400e sobre el salario mínimo posible, cualquier curro me imagino que sera como en Paises Bajos donde la mayoria de los trabajadores por muy bajo que sea cobra un poco por encima de eso. Ej. una vendedora del Zara o un reponedor del super.
Así que no se flipen.
Ahora los 4000e de máximo eso son unos 65k brutos anuales en Francia. Eso no creo que lo cobre un supervisor del Zara… » ver todo el comentario
Y luego leo "En el país vecino, tal y como informa France3Regions, se ofrecen salarios de 1.900 euros para soldadores principiantes, un salario que puede aumentar hasta los 4.000 euros en caso de profesionales con años de experiencia en este campo. "
Aquí 1900 y me parece mucho, hay mucho HDP pagando cacahuetes.
Otra cosa es que medio artículo se refiere a Francia, y la otra mitad a España pero con un método de inducción llevado al extremo de la vagancia
Y que cuando diga "hasta 4.000€" sea una cifra realista, no que una vez se dio un tío en el sector que le pagaron eso. Porque técnicamente eso serviría para decir "se paga hasta 4mil" pero la realidad del sector sean horas extras también en cantidades industriales, subcontratación y que lo normal sea ganar la mitad llevando 20 años.
Pues es gracias al boca a boca que esta ayudando a que la gente no se… » ver todo el comentario
Y aún asi hay muchos que sueñan con un salario así. Tiempos duros estos.
Tengo un amigo que trabaja de portero en una finca cobrando algo más del smi. Trabajó en la industria toda si vida y podría cobrar 500€ al mes neto más mañana mismo pero está mucho más a gusto en su edificio, tranquilo y sin partirse el lomo que ya lo tiene regular.
Para aceptar un trabajo tan duro hace falta pasar mucha necesidad y afortunadamente hace tiempo que pasamos eso.
Esta noticia explica por qué está viniéndonos tan bien la inmigración. Llega mucha gente con familias y con amplia experiencia y están ocupando puestos de trabajo donde se cobra bien y a su vez nos falta gente.
Muchas veces en la industria lo que te encuentras es trabajo a relevos,con fines de semana ,y disponibilidad en festivo libre con aviso de último momento.
Eso por no hablar de auténticos agujeros laborales que,de funcionar realmente inspección de trabajo , deberían de llevar cerrados décadas.
¿Dónde están todos los soldadores buenos españoles? En Francia y más para allá.