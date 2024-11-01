Un sector con sueldos de hasta 4.000 euros fracasa en encontrar nuevos trabajadores por 'una imagen anticuada'

Ganar un salario elevado es la aspiración de prácticamente la totalidad de la población. En el amplio terreno laboral, hay sectores que ofrecen sueldos más o menos sustanciosos. Concretamente, el sector industrial presenta estos atractivos, pero está resultando duro encontrar trabajadores cualificados. España se lleva años enfrentando a un problema de déficit técnico. Las empresas del sector industrial presentan serias dificultades para conseguir a trabajadores cualificados. La situación es similar en Francia. En el país vecino, tal y como in