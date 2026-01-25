El Scalextric de Atocha: la autopista elevada que marcó una época en Madrid  

Hoy cuesta imaginarlo, pero durante casi dos décadas la Plaza del Emperador Carlos V —la glorieta de Atocha de toda la vida— estuvo coronada por una imponente estructura elevada de hormigón por la que circulaban miles de coches cada día. Era el conocido como Scalextric de Atocha, una solución tan espectacular como polémica que marcó una época en la historia urbana de Madrid. En los años sesenta, la capital vivía una transformación acelerada. El coche se había convertido en símbolo de progreso y modernidad, y las infraestructuras existentes (..)