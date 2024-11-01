Sara, joven española de camarera en Suiza: "en tres meses me voy con 9.500 euros ahorrados, puedo estar de viaje unos siete u ocho meses"

Aseguró que su objetivo era “hacer la temporada de tres meses” y calcula que junto con ahorros previos podrá estar “de viaje mínimo unos siete u ocho meses”, uno de los pilares de su contenido en redes. El esfuerzo ha sido considerable, para maximizar el ahorro reconoce que “ha dormido en un sofá” y ha compartido habitación para reducir gastos de alojamiento. Durante un mes llegó a tener dos empleos simultáneamente, “sin librar, yendo a trabajar de lunes a domingo”. También evitó gastar en ocio o ropa para mantener sus finanzas bajo control.
La entradilla: te vas a Suiza tres meses, duermes en un sofá, tienes dos trabajos, de lunes a domingo, 0 ocio 0 gasto, y utilizas AHORROS PREVIOS para irte esos ocho-nueve meses.
Pues nada.
Si no fuese porque mi padre vive en Suiza, está casada con una mujer suiza que habla español, y se quieren jubilar el año que viene y no les queda más remedio que venir a España porque no les salen las cuentas para vivir en Suiza...
Y han hecho más o menos lo mismo que esta chica. La mujer de mi… » ver todo el comentario
Luego también está el tema de la picaresca, que cuentas que ganas 5000 cuando ganas la mitad y a penas te da para ahorrar.
El liberalismo prometiendo fama y exito es único.
España ya no es ese país de clase media que nos dejó Rajoy, ya no somos primer mundo.
que chiste más bueno.
ah, termino de leerte y veo el comentario de lo de Rajoy y me queda claro que eres un trolcete de esos que vienen a polarizar y generar odio de forma burda. No debi molestarme en escribirte.
Fátima Báñez una ministra de trabajo como Dios manda , pedía a la Virgen del Roció que redujera las brutales cifras de desempleo .
En Caja Madrid no entraba cualquiera, hacían falta unos buenos “padrinos”.
Atado y bien atado.