Sara, joven española de camarera en Suiza: "en tres meses me voy con 9.500 euros ahorrados, puedo estar de viaje unos siete u ocho meses"

Aseguró que su objetivo era “hacer la temporada de tres meses” y calcula que junto con ahorros previos podrá estar “de viaje mínimo unos siete u ocho meses”, uno de los pilares de su contenido en redes. El esfuerzo ha sido considerable, para maximizar el ahorro reconoce que “ha dormido en un sofá” y ha compartido habitación para reducir gastos de alojamiento. Durante un mes llegó a tener dos empleos simultáneamente, “sin librar, yendo a trabajar de lunes a domingo”. También evitó gastar en ocio o ropa para mantener sus finanzas bajo control.

Andreham #7 Andreham
El titular: te vas a Suiza tres meses, cobras 9k y te vas de viaje otros ocho-nueve meses.

La entradilla: te vas a Suiza tres meses, duermes en un sofá, tienes dos trabajos, de lunes a domingo, 0 ocio 0 gasto, y utilizas AHORROS PREVIOS para irte esos ocho-nueve meses.

Pues nada.
9 K 130
elgranpilaf #9 elgranpilaf
#7 Joder tío, ya le has quitado las ganas a la gente de irse a Suiza a trabajar
3 K 39
#22 PerritaPiloto
#7 #9 Que lo del titular también pasa en España. Viene gente de Colombia sin papeles, duerme en un sofá, trabaja en negro un huevo, y ahorra en un mes lo que ahorraría en su país en varios meses.

Si no fuese porque mi padre vive en Suiza, está casada con una mujer suiza que habla español, y se quieren jubilar el año que viene y no les queda más remedio que venir a España porque no les salen las cuentas para vivir en Suiza...

Y han hecho más o menos lo mismo que esta chica. La mujer de mi…   » ver todo el comentario
0 K 9
FueraSionistasdeMeneame #11 FueraSionistasdeMeneame
#7 vamos, sensacionalista de manual
0 K 10
ewok #13 ewok
#7 Visto así, tienes razón, pero ganar en un mes cerca de 5000 euros entre propinas y salario tampoco está mal, por cara que sea la estancia.
0 K 12
#19 soberao
#13 El sueldo es en bruto, luego lo que te ingresan es después de descontarte impuestos y lo de gastos 0 es imposible, ya en alquiler se te va una parte buena.
Luego también está el tema de la picaresca, que cuentas que ganas 5000 cuando ganas la mitad y a penas te da para ahorrar.
0 K 13
#6 JGG
Sólo 9000 eurillos ahorrados y pensando ya en fundirselos en su totalidad. Un plan perfecto.
5 K 43
RoterHahn #4 RoterHahn *
Si Sara, lo que quieras, pero si no te haces famosa de redes sociales y ganas mucho dinero, hablamos cuando te jubiles.
El liberalismo prometiendo fama y exito es único.
3 K 32
Torrezzno #1 Torrezzno
Sara haciendo el Erasmus. Así lo tendrá mas fácil cuando vuelva al tener idiomas xD
0 K 20
#2 Breogan_Urbano
#1 eeee no
0 K 6
RoterHahn #16 RoterHahn
#14
España ya no es ese país de clase media que nos dejó Rajoy, ya no somos primer mundo.

xD xD xD xD xD
que chiste más bueno. xD
0 K 12
Sandilo #17 Sandilo
#16 No es ningún chiste, es una realidad que condena a jóvenes y a familias completamente empobrecidas.
0 K 7
Mala #20 Mala *
En realidad no trabajó tres meses, sino cinco y algo más de una semana, teniendo en cuenta que un mes hizo dos jornadas y trabajaba los siete días de la semana. por lo que sale a unos 2100 al mes. si tenemos en cuenta que 500 son propinas, que compartió habitación y durmió en un sofá, que puede que comiera las sobras del lugar en el que trabajaba o viviese, como mucho, de bocatas, y no gastó en absolutamente nada más... pues no parece que el sueldo sea para tirar cohetes.De tener que pagar habitación propia y mantenerse, igual estaba en las mmismas condiciones que aquí.
0 K 11
#3 drstrangelove
Está bien este tipo de intercambio cultural, a ver si más españoles se van dando cuenta de la estafa que es trabajar en España y empiezan a exigir salarios en condiciones.
0 K 10
Jack29 #15 Jack29
Diselo a los ricos mexicanos y venezolanos que viene aqui a empobrecerse comprando la milla dorada de Madrid.
ah, termino de leerte y veo el comentario de lo de Rajoy y me queda claro que eres un trolcete de esos que vienen a polarizar y generar odio de forma burda. No debi molestarme en escribirte.
0 K 7
Sandilo #5 Sandilo
Nuestros jóvenes vuelven a emigrar en masa, como en los tiempos de Franco, huyendo de una economía destrozada por el socialismo
1 K 6
#8 electroman *
#5 Nuestros jóvenes viven a años luz mejor que los emigrantes Españoles de la posguerra a los que echaron de su propio país los fascistas que fueron los padres del actual partido popular. Lee un poco y deja de mentir y de hacer el ridículo ya.
4 K 38
Sandilo #10 Sandilo *
#8 No viven tan bien cuando no pueden acceder a la vivienda, tienen trabajos que no les da siquiera para un alquiler y en muchos casos hasta tienen que huir a otros países intentando escapar de la precariedad laboral.
0 K 7
#12 Pivorexico *
#5 "Movilidad Exterior " se denominaba en tiempos de Rajoy ;

Fátima Báñez una ministra de trabajo como Dios manda , pedía a la Virgen del Roció que redujera las brutales cifras de desempleo .
1 K 28
Sandilo #14 Sandilo *
#12 solo hay que informarse un poco, algo y que parece complicando para la gente de izquierdas, para entender la diferencia entre viajar para buscar un futuro mejor y escapar a otro país huyendo del socialismo empobrecedor que condena a la juventud a la pobreza.

España ya no es ese país de clase media que nos dejó Rajoy, ya no somos primer mundo.
2 K -1
#18 soberao
#5 Las derechas no emigran, sino que amañan o apalabran unas oposiciones y a vivir como Rajoy y otros del PP que son funcionarios y no necesitan emigrar porque tienen la vida resuelta. Luego son los que se quejan que en este país nadie quiere innovar sino opisitar y sacarse una plaza.
0 K 13
Sandilo #21 Sandilo
#18 Sánchez viene Caja Madrid, una entidad que entre otras nos costó a los españoles cientos de miles de millones y que una vez saneada a sido casi regalada a La Caixa.

En Caja Madrid no entraba cualquiera, hacían falta unos buenos “padrinos”.

Atado y bien atado.
0 K 7

