Santiago Abascal: “Vox se plantea superar al PP y al PSOE, somos una opción nueva”

Nosotros nos planteamos superar al PP y superar al PSOE. Que quede claro, nosotros no somos el relevo del PP, nosotros somos una opción nueva para todos los españoles. A nosotros nos están votando muchos españoles que habían votado al PP, al PSOE y a otras fuerzas de izquierda. También nos están votando muchos abstencionistas. Nuestra pelea no es con un partido en concreto, sino con todos ellos porque consideramos que son lo mismo.
Y es un hecho que COZ vota contra los derechos de los trabajadores.
Muchos sueños húmedos tiene el facha de mierda este.
Que la inmigración está creciendo, es un hecho. Llamarlo "invasión" obviando la situación política actual es, directamente, mentir. Por ejemplo, la inmigración desde Ucrania tiene una explicación evidente y no por ellos hablamos de "invasión".
Por otro lado, los simpatizantes y votantes de esta formación deberían plantearse una cuestión: vale, echamos a los inmigrantes con deportaciones masivas… » ver todo el comentario