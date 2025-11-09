Santiago Abascal: “Vox se plantea superar al PP y al PSOE, somos una opción nueva”

Nosotros nos planteamos superar al PP y superar al PSOE. Que quede claro, nosotros no somos el relevo del PP, nosotros somos una opción nueva para todos los españoles. A nosotros nos están votando muchos españoles que habían votado al PP, al PSOE y a otras fuerzas de izquierda. También nos están votando muchos abstencionistas. Nuestra pelea no es con un partido en concreto, sino con todos ellos porque consideramos que son lo mismo.