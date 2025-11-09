edición general
Santiago Abascal: “Vox se plantea superar al PP y al PSOE, somos una opción nueva”

Nosotros nos planteamos superar al PP y superar al PSOE. Que quede claro, nosotros no somos el relevo del PP, nosotros somos una opción nueva para todos los españoles. A nosotros nos están votando muchos españoles que habían votado al PP, al PSOE y a otras fuerzas de izquierda. También nos están votando muchos abstencionistas. Nuestra pelea no es con un partido en concreto, sino con todos ellos porque consideramos que son lo mismo.

Supercinexin #1 Supercinexin
"Una opción nueva" dice, el franquista hijo de la gran puta.
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#1 Pues mucha gente del PP lo esta tomando como una opcion seria...
Supercinexin #9 Supercinexin
#8 Lo cual es normal en un partido repleto de franquistas, fundado por franquistas.
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#9 Y que siguen normas e ideales franquistas, Ayuso y Aznar son un claro ejemplo
Top_Banana #10 Top_Banana *
#8 También ven como una opción a Alvise. Y espérate, que todavía tiene que salir otro subproducto de COZ antes de las elecciones.
Arzak_ #7 Arzak_
Ai que botar a Box es el húnico que nos salbarà del comonismo de Soros y ecspulzara halos hemigrantes.  media
Top_Banana #6 Top_Banana
Por suerte no hay tanto fascista en España.

Y es un hecho que COZ vota contra los derechos de los trabajadores.

Muchos sueños húmedos tiene el facha de mierda este.
Torrezzno #5 Torrezzno
Lo veo complicado por cauces legales. El sistema esta amañado desde la transición. El PSOE y el PP llevan 50 años colocando a afines en todos los estratos del estado. Sus tentáculos llegan a todos los estamentos. Si se acercan demasiado les harán un podemos
Grymyrk #16 Grymyrk
#5 Qué curioso que el sistema de la Restauración de 1876 fuera tan similar a la Restauración de 1976 justo cien años después. Y todo apunta a que el siguiente paso es la dictadura de nuevo
Antipalancas21 #11 Antipalancas21 *
Los nazis están creyendo que pueden ser los gobernantes de España, todo gracias al PP principalmente y a una izquierda autentica, no el PSOE, que se pegan y contradicen entre ellos mismos.
camvalf #12 camvalf
Joer con las aspiraciones del santi el paguitas
#4 omega7767
por su honestidad, patriotismo, positivismo y el buen querer hacia los españoles, van y se merecen tomar el cielo por asalto :troll:
oceanon3d #17 oceanon3d
Esta muy crecido en retorcido este ...a ver si las izquierdas salimos a votar, por una puta vez, y lo mandamos a tomar por cu....
aupaatu #20 aupaatu
Los jóvenes votantes creo que se ha perdido que en su programa en su inicio postulaba por la mili obligatoria y eso no va de jugar al call of duty con los amigos..
#2 Nexus10
Que lleven cuidado con los sorpasos, que el cementerio está lleno de valientes.
Yuiop #15 Yuiop
La violencia, el odio y la xenofobia está calando en la población.
oceanon3d #18 oceanon3d
#15 Yo creo que es lo que te tratan de hacer de creer ...
#14 ercharli
Vox es el anti Podemos, anda, fuera, ya estamos los de siempre.
#19 coninguez
La "invasión migratoria" sólo existe en la cabeza de la ultraderecha.

Que la inmigración está creciendo, es un hecho. Llamarlo "invasión" obviando la situación política actual es, directamente, mentir. Por ejemplo, la inmigración desde Ucrania tiene una explicación evidente y no por ellos hablamos de "invasión".

Por otro lado, los simpatizantes y votantes de esta formación deberían plantearse una cuestión: vale, echamos a los inmigrantes con deportaciones masivas…   » ver todo el comentario
