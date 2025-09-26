edición general
Sánchez vuelve a desafiar a la OTAN al querer imputar como inversión en defensa la luchar contra el cambio climático

Sánchez vuelve a desafiar a la OTAN al querer imputar como inversión en defensa la luchar contra el cambio climático

El presidente español quiere retraer de gasto militar partidas relacionadas con la emergencia climática y la protección civil

#7 Leon_Bocanegra
Me parece bien, que le den por culo a la OTAN.
2
Andreham #13 Andreham
Cuanto patriota que tiene ganas locas locas de regalarle el 5% del PIB a Estados Unidos y de paso joder a sus ciudadanos con recortes y subidas de impuestos.

Alguno será Alcama Pardillo, pero el resto a ver de dónde salen.
1
cocolisto #15 cocolisto *
Lo mismo que hace Italia que va a hacer un cacho puente de cientos de millones de € y lo mete como gasto militar.Asi llega al 5% y lo sobrepasa.Cada uno se busca sus artimañas...

www.eleconomista.es/industria/noticias/13444441/07/25/la-artimana-de-m
0
Mala #1 Mala *
Este se cree que las milongas con las que piensa que convence a los españoles le sirven en todas partes.:wall: :wall:
1
#3 sorecer
#1 Bueno, diselo al zanahorio que para luchar contra la inmigración ha utilizado como excusa que el país esta invadido por un cartel venezolano que hasta hace un año no conocía ni su madre. Y le funciona.
1
NATOstrófico #4 NATOstrófico
Bien por Sanchez. Mejor invertir en cualquier cosa que en armas.
#1 Incluso en educación para evitar tiros en el pie como el tuyo.
6
#10 amusgada *
#5 no, no se incluye, y estaría bien que las pensiones por ejemplo de picoletos computasen y ya estaríamos en casi el 3%.

Cada año, aparte de las chorradas que nos cuentan ellos, el Centre Delàs hace un buen estudio de los presupuestos militares, lo que se ve y las partidas más ocultas y transversales. La picoleta no suele ir ahí.

y #1, si tenemos en cuenta el concepto "refugiado climático" paece que no es tan absurdo el argumento... Pena que si se lo gastan en UME les salga a cuenta pero pa Bomberos Forestales ni de coña cuela y seguirán con equipamientos mierderos, ni siquiera colaría dotar a las BRIF y estaría fenomenal...
0
#6 Somozano *
Se piensa que la UE o la OTAN es como ese mercadillo dominical con gente vendiendo bragas a 1 euro que nos ha montado en la política española
Que ya te conocen
Que saben que eres un mentiroso, un chungo, un chulo, chulo que engaña
Acosado por la corrupción y que no tan siquiera ganó las elecciones
Que va chuleandose de los datos del PIB pero se pasa el día pidiendo perras e intentando no pagar lo que debe
El Andrés Guerra de la política internacional
Deportes Guerra, campo, playa y sierra
Yo…   » ver todo el comentario
1
#11 muerola
#6 ay pobre, otro derechuzo que se piensa que en el resto del mundo ven Telemadrid y Antena 3
Sánchez es más respetado en Europa que la suma de Aznar y Rajoy multiplicada por 100
2
#14 Somozano *
#11 Por eso HOY se ha vuelto a quedar fuera de una declaración institucional de las grandes potencias

www.elmundo.es/espana/2025/10/21/68f764cffc6c83b82c8b4578.html

Respetado? Ya todos saben que es el yerno de un proxeneta, que tiene a un ex número 2 en la cárcel y a otro con pie y medio dentro, a su mujer y hermano en juicios....

Esto se opina fuera

www.telegraph.co.uk/world-news/2025/09/26/sanchez-using-gaza-save-skin

El telón se ha caído y todos ven ya su retrato guardado en el desván. Ya no engaña a nadie. intenta sobrevivir como puede. Nada de lo que diga o haga es verdad. Solo posturitas

www.elconfidencial.com/mundo/2025-09-27/sanchez-gaza-telegraph-espana-
0
manzitor #12 manzitor
#6 Acaso crees que el resto de países OTAN van a invertir el 5 % de su presupuesto sin rechistar?. Callar, callan, pero ninguno llega y posiblemente no llegará. Podemos discutir si es mejor o peor que España diga que NO a las claras o mejor agachar para escaquearse, pero que el resto no lo hará mejor.
1
#17 Somozano *
#12 Si solo fuera con la OTAN
España tampoco ha puesto dinero para Ucrania como debe
Se pasa el día chuleandose de datos de PIB mientras pide perras a Bruselas
Soy de los pienso que los pufos que va a dejar debajo de la alfombra son monstruosos
Repito, es Andrés Guerra de aquí no hay quien viva
El arte del engaño y vender
A poco que rascas debe hasta la camisa
0
MoñecoTeDrapo #16 MoñecoTeDrapo
Banacer un HAARP apañó :tinfoil:
0
#9 vGeeSiz
Sánchez se cree que fuera de España tiene una legión de fanboys que le van a decir si a todo xD xD
0
#8 Leon_Bocanegra *
Hombre, si ha vuelto el predicador de la derecha rancia, seguramente viene a vendernos bragas a 50cts
0
End #2 End
Desconozco si cuentan el presupuesto de la Guardia Civil, al ser un cuerpo militar, lo mismo tenemos ahí la solución....
0
Edheo #5 Edheo
#2 doy por sentado que ya se incluye, como bien dices, es un cuerpo militar
0

