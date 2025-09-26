·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4886
clics
El vídeo del Ministerio de Vivienda que no ha sentado como creían: "Creo que no lo sabéis, pero gobernáis vosotros"
4725
clics
VÍDEO | Josema Yuste asegura que no trabaja por culpa de Pedro Sánchez y desata carcajadas en redes
4640
clics
Cosas que puedes hacer en China pero no en Estados Unidos
4626
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
3417
clics
Time lapse de la protesta "No Kings" en Chicago [ENG]
más votadas
544
Mazón evita aclarar qué ha hecho con los 12 millones donados por ciudadanos y empresas para víctimas de la Dana
350
Israel lanzó "153 toneladas de bombas" en Gaza y acusó a Hamas de violar la tregua
431
La comunidad universitaria no descarta una huelga indefinida contra Ayuso
380
La justicia por los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid avanza: los ex altos cargos de Ayuso están imputados en ocho procedimientos
290
La Fiscalía investiga a seis colegios religiosos por un presunto fraude en el uso de dinero público para pagar a profesores
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
7
clics
Sánchez vuelve a desafiar a la OTAN al querer imputar como inversión en defensa la luchar contra el cambio climático
El presidente español quiere retraer de gasto militar partidas relacionadas con la emergencia climática y la protección civil
|
etiquetas
:
actualidad
,
otan
,
defensa
,
cambio climatico
6
2
0
K
76
politica
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
76
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
Leon_Bocanegra
Me parece bien, que le den por culo a la OTAN.
2
K
40
#13
Andreham
Cuanto patriota que tiene ganas locas locas de regalarle el 5% del PIB a Estados Unidos y de paso joder a sus ciudadanos con recortes y subidas de impuestos.
Alguno será Alcama Pardillo, pero el resto a ver de dónde salen.
1
K
27
#15
cocolisto
*
Lo mismo que hace Italia que va a hacer un cacho puente de cientos de millones de € y lo mete como gasto militar.Asi llega al 5% y lo sobrepasa.Cada uno se busca sus artimañas...
www.eleconomista.es/industria/noticias/13444441/07/25/la-artimana-de-m
0
K
20
#1
Mala
*
Este se cree que las milongas con las que piensa que convence a los españoles le sirven en todas partes.
1
K
20
#3
sorecer
#1
Bueno, diselo al zanahorio que para luchar contra la inmigración ha utilizado como excusa que el país esta invadido por un cartel venezolano que hasta hace un año no conocía ni su madre. Y le funciona.
1
K
24
#4
NATOstrófico
Bien por Sanchez. Mejor invertir en cualquier cosa que en armas.
#1
Incluso en educación para evitar tiros en el pie como el tuyo.
6
K
81
#10
amusgada
*
#5
no, no se incluye, y estaría bien que las pensiones por ejemplo de picoletos computasen y ya estaríamos en casi el 3%.
Cada año, aparte de las chorradas que nos cuentan ellos, el Centre Delàs hace un buen estudio de los presupuestos militares, lo que se ve y las partidas más ocultas y transversales. La picoleta no suele ir ahí.
y
#1
, si tenemos en cuenta el concepto "refugiado climático" paece que no es tan absurdo el argumento... Pena que si se lo gastan en UME les salga a cuenta pero pa Bomberos Forestales ni de coña cuela y seguirán con equipamientos mierderos, ni siquiera colaría dotar a las BRIF y estaría fenomenal...
0
K
8
#6
Somozano
*
Se piensa que la UE o la OTAN es como ese mercadillo dominical con gente vendiendo bragas a 1 euro que nos ha montado en la política española
Que ya te conocen
Que saben que eres un mentiroso, un chungo, un chulo, chulo que engaña
Acosado por la corrupción y que no tan siquiera ganó las elecciones
Que va chuleandose de los datos del PIB pero se pasa el día pidiendo perras e intentando no pagar lo que debe
El Andrés Guerra de la política internacional
Deportes Guerra, campo, playa y sierra
Yo…
» ver todo el comentario
1
K
16
#11
muerola
#6
ay pobre, otro derechuzo que se piensa que en el resto del mundo ven Telemadrid y Antena 3
Sánchez es más respetado en Europa que la suma de Aznar y Rajoy multiplicada por 100
2
K
42
#14
Somozano
*
#11
Por eso HOY se ha vuelto a quedar fuera de una declaración institucional de las grandes potencias
www.elmundo.es/espana/2025/10/21/68f764cffc6c83b82c8b4578.html
Respetado? Ya todos saben que es el yerno de un proxeneta, que tiene a un ex número 2 en la cárcel y a otro con pie y medio dentro, a su mujer y hermano en juicios....
Esto se opina fuera
www.telegraph.co.uk/world-news/2025/09/26/sanchez-using-gaza-save-skin
El telón se ha caído y todos ven ya su retrato guardado en el desván. Ya no engaña a nadie. intenta sobrevivir como puede. Nada de lo que diga o haga es verdad. Solo posturitas
www.elconfidencial.com/mundo/2025-09-27/sanchez-gaza-telegraph-espana-
0
K
6
#12
manzitor
#6
Acaso crees que el resto de países OTAN van a invertir el 5 % de su presupuesto sin rechistar?. Callar, callan, pero ninguno llega y posiblemente no llegará. Podemos discutir si es mejor o peor que España diga que NO a las claras o mejor agachar para escaquearse, pero que el resto no lo hará mejor.
1
K
22
#17
Somozano
*
#12
Si solo fuera con la OTAN
España tampoco ha puesto dinero para Ucrania como debe
Se pasa el día chuleandose de datos de PIB mientras pide perras a Bruselas
Soy de los pienso que los pufos que va a dejar debajo de la alfombra son monstruosos
Repito, es Andrés Guerra de aquí no hay quien viva
El arte del engaño y vender
A poco que rascas debe hasta la camisa
0
K
6
#16
MoñecoTeDrapo
Banacer un HAARP apañó
0
K
11
#9
vGeeSiz
Sánchez se cree que fuera de España tiene una legión de fanboys que le van a decir si a todo
0
K
10
#8
Leon_Bocanegra
*
Hombre, si ha vuelto el predicador de la derecha rancia, seguramente viene a vendernos bragas a 50cts
0
K
9
#2
End
Desconozco si cuentan el presupuesto de la Guardia Civil, al ser un cuerpo militar, lo mismo tenemos ahí la solución....
0
K
6
#5
Edheo
#2
doy por sentado que ya se incluye, como bien dices, es un cuerpo militar
0
K
7
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Alguno será Alcama Pardillo, pero el resto a ver de dónde salen.
www.eleconomista.es/industria/noticias/13444441/07/25/la-artimana-de-m
#1 Incluso en educación para evitar tiros en el pie como el tuyo.
Cada año, aparte de las chorradas que nos cuentan ellos, el Centre Delàs hace un buen estudio de los presupuestos militares, lo que se ve y las partidas más ocultas y transversales. La picoleta no suele ir ahí.
y #1, si tenemos en cuenta el concepto "refugiado climático" paece que no es tan absurdo el argumento... Pena que si se lo gastan en UME les salga a cuenta pero pa Bomberos Forestales ni de coña cuela y seguirán con equipamientos mierderos, ni siquiera colaría dotar a las BRIF y estaría fenomenal...
Que ya te conocen
Que saben que eres un mentiroso, un chungo, un chulo, chulo que engaña
Acosado por la corrupción y que no tan siquiera ganó las elecciones
Que va chuleandose de los datos del PIB pero se pasa el día pidiendo perras e intentando no pagar lo que debe
El Andrés Guerra de la política internacional
Deportes Guerra, campo, playa y sierra
Yo… » ver todo el comentario
Sánchez es más respetado en Europa que la suma de Aznar y Rajoy multiplicada por 100
www.elmundo.es/espana/2025/10/21/68f764cffc6c83b82c8b4578.html
Respetado? Ya todos saben que es el yerno de un proxeneta, que tiene a un ex número 2 en la cárcel y a otro con pie y medio dentro, a su mujer y hermano en juicios....
Esto se opina fuera
www.telegraph.co.uk/world-news/2025/09/26/sanchez-using-gaza-save-skin
El telón se ha caído y todos ven ya su retrato guardado en el desván. Ya no engaña a nadie. intenta sobrevivir como puede. Nada de lo que diga o haga es verdad. Solo posturitas
www.elconfidencial.com/mundo/2025-09-27/sanchez-gaza-telegraph-espana-
España tampoco ha puesto dinero para Ucrania como debe
Se pasa el día chuleandose de datos de PIB mientras pide perras a Bruselas
Soy de los pienso que los pufos que va a dejar debajo de la alfombra son monstruosos
Repito, es Andrés Guerra de aquí no hay quien viva
El arte del engaño y vender
A poco que rascas debe hasta la camisa