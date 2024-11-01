Sánchez, al senador del PP que le interroga en la comisión: “Igual tendría usted que aclarar alguna cosa sobre las contrataciones del Zendal”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado una pregunta del senador Alejo Miranda de Larra, para deslizar que igual tendría que dar explicaciones sobre la construcción del Hospital Zendal de la Comunidad de Madrid, el denominado hospital para pandemias que ordenó construir Isabel Díaz Ayuso durante el COVID. Precisamente Miranda de Larra hablaba de sí mismo como una persona orgullosa de haber levantado esa infraestructura en 100 días.
| etiquetas: alejo miranda , zendal , sánchez , senado , pp
Pero sabiendo lo perro que es el Perro, y como son los que eligen en la oposición, apuesto a que se los ha comido.
Mi agradecimiento a Rajoy por esforzarse en evitar un gobierno de ultraderecha.
A los 5 minutos lo he tenido que quitar.
No entiendo cómo se permiten ese tipo de intervenciones PePeras como las del hijo de puta del Miranda ese. PP style, derecha style 100%: preguntándole mentiras a Sánchez y acusándole hasta de la muerte de Manolete y, cuando el Presidente intenta responder, el tío entrando con la siguiente pregunta, sonrisa esquizofrénica de oreja a oreja, levantando la voz por encima del preguntado y lanzando tres… » ver todo el comentario
Fíjate si es sangrante, que hasta el presidente de la comisión, que asumo que debe ser del PP, le ha tenido que llamar la atención varias veces, visiblemente molesto.
cc #5
Y nadie moderando esa discusión ni poniendo orden.
Derechismo en estado puro. Sabotaje de todas las instituciones.
Sánchez decide no responder a la pregunta de si su hermano residía en Elvas (Portugal)
Tras preguntar varias veces el senador Miranda si "residía su hermano en Elvas", el presidente ha afirmado que "no tiene que ver" y ha decidido no contestar.
Ha sido un espectáculo lamentable, no lo dejaban responder y querían que respondiera si o no por que a ellos les daba la gana, no le dejaban ni si quiera extenderse, y cuando empezaba a responder le saltaban con otras 20 preguntas una detrás de otra....incluso si consideraba Venezuela una dictadura le llegaron a preguntar
Patético es no querer saber la verdad de los asuntos
Defensa numantina al amado líder
En las listas de las elecciones es donde mejor se comprueba y resulta evidente la agrupación de señoritos y los que se lo creen.