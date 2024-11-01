Sánchez, al senador del PP que le interroga en la comisión: “Igual tendría usted que aclarar alguna cosa sobre las contrataciones del Zendal”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado una pregunta del senador Alejo Miranda de Larra, para deslizar que igual tendría que dar explicaciones sobre la construcción del Hospital Zendal de la Comunidad de Madrid, el denominado hospital para pandemias que ordenó construir Isabel Díaz Ayuso durante el COVID. Precisamente Miranda de Larra hablaba de sí mismo como una persona orgullosa de haber levantado esa infraestructura en 100 días.