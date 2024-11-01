edición general
Sánchez, al senador del PP que le interroga en la comisión: “Igual tendría usted que aclarar alguna cosa sobre las contrataciones del Zendal”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado una pregunta del senador Alejo Miranda de Larra, para deslizar que igual tendría que dar explicaciones sobre la construcción del Hospital Zendal de la Comunidad de Madrid, el denominado hospital para pandemias que ordenó construir Isabel Díaz Ayuso durante el COVID. Precisamente Miranda de Larra hablaba de sí mismo como una persona orgullosa de haber levantado esa infraestructura en 100 días.

#2 cybermouse
Es un intento de linchamiento, una puta verguenza lo que esta intentando el PP.
#9 vGeeSiz
#2 de vergüenza es tu comentario
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro
#9 nada a la altura del tuyo :roll:
#3 Suleiman
Lo estoy viendo de fondo y es para alucinar... Vergüenza que está panda de energúmenos cobren un pastizal, golpes a la mesa, alzan la voz constantemente, preguntas que ellos mismos se responden... Y este es el puto nivel del Senado!!!!
#4 kkculopis
#3 Ungas ungas de toda la vida, pero esto ya se sabía
devilinside #11 devilinside
#4 Pero oye, la educación de pago es mejor
#27 kkculopis
#11 Pagas y apruebas. Me acuerdo cuando termine 2º bachiller que el profesor de química nos dijo: "que sepáis que os he sumando un punto a la nota a todos que los de la privada van dopados a la selectividad"
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
No he visto la comisión.

Pero sabiendo lo perro que es el Perro, y como son los que eligen en la oposición, apuesto a que se los ha comido.

Mi agradecimiento a Rajoy por esforzarse en evitar un gobierno de ultraderecha.
Supercinexin #5 Supercinexin
#1 Yo estoy comiendo ahora y he puesto la 1.

A los 5 minutos lo he tenido que quitar.

No entiendo cómo se permiten ese tipo de intervenciones PePeras como las del hijo de puta del Miranda ese. PP style, derecha style 100%: preguntándole mentiras a Sánchez y acusándole hasta de la muerte de Manolete y, cuando el Presidente intenta responder, el tío entrando con la siguiente pregunta, sonrisa esquizofrénica de oreja a oreja, levantando la voz por encima del preguntado y lanzando tres…   » ver todo el comentario
riazor97 #14 riazor97
#5 Madre mia, que vergüencita ajena, éste es el nivel de oposición, ese tio con los tics que tenia daba hasta grima. Y las dos palmeras que tenia al lado??? "- bien, bien" jajajajaja
Penetrator #23 Penetrator *
#19 Sánchez no responde a las preguntas porque el imbécil de Miranda no le deja. Le interrumpe constantemente, le pregunta por cosas que nada tienen que ver con esa comisión, cuando Sánchez empieza a contestar algo que a él no le gusta le interrumpe y le cambia de pregunta, le vuelve a preguntar por cosas que ya ha respondido... y repite como un loro una vez cada 10 segundos la consigna de que Sánchez es incapaz de decir la verdad.

Fíjate si es sangrante, que hasta el presidente de la comisión, que asumo que debe ser del PP, le ha tenido que llamar la atención varias veces, visiblemente molesto.

cc #5
Supercinexin #26 Supercinexin
#23 Hostia es que era de puta traca: le pregunta si su mujer tiene algo que ver con nosequé, le responde Sánchez: "No..." y antes de que pueda continuar respondiendo el tío ya preguntándole por dos mierdas más sin ninguna relación y levantando la voz por encima sin dejarle hablar. Al rato vuelve "Y NO ME HA RESPONDIDO USTED A LA PREGUNTA SOBRE SU MUJER, RESPONDA SÍ O NO SEÑOR SÁNCHEZ, SÍ O NO". Sánchez otra vez: "Sí le he respondido antes, le he dicho que no..." Y el tío otra vez sin dejarle ni hablar y metiendo otras dos preguntas sobre nosequé...

Y nadie moderando esa discusión ni poniendo orden.

Derechismo en estado puro. Sabotaje de todas las instituciones.
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#1 Quería decir Feijoo.
Findeton #19 Findeton *
#1 No se los ha comido, Sánchez no responde las preguntas difíciles porque tiene una sombra de corrupción. Si no hubiera corrupción o delitos de por medio, simplemente respondería:

Sánchez decide no responder a la pregunta de si su hermano residía en Elvas (Portugal)

Tras preguntar varias veces el senador Miranda si "residía su hermano en Elvas", el presidente ha afirmado que "no tiene que ver" y ha decidido no contestar.
#24 egon_ *
#19 Por que la comisión no iba de eso, al giual que no iba de Deisy y sin embargo el senador del PP le pregunta si Deisy llegó a facturar las maletas en el aeropuerto :troll:

Ha sido un espectáculo lamentable, no lo dejaban responder y querían que respondiera si o no por que a ellos les daba la gana, no le dejaban ni si quiera extenderse, y cuando empezaba a responder le saltaban con otras 20 preguntas una detrás de otra....incluso si consideraba Venezuela una dictadura le llegaron a preguntar :-|
#7 CarlosSanchezDiaz
Lo he visto por casualidad al conectar el bluetooth. Cuando le ha preguntado si le parecía lícito enriquecer se con la prostitución he apagado la tele y puesto la música.
#8 Suleiman
#7 Te has ahorrado un tiempo valioso. Menuda perdida de tiempo.
#10 vGeeSiz
#8 #7 nada como la táctica del avestruz para creer que llevamos razón eh xD

Patético es no querer saber la verdad de los asuntos
#16 Suleiman
#10 jajajajajajaja, pero tú has visto algo? Porque soltar semejante memez.....
0 K 10
#20 vGeeSiz
#17 #16

Defensa numantina al amado líder
#21 Suleiman
#20 Aquí no hay líder que valga, aquí hay oídos y ojos. Entiendo que te debes a tu amo, pero no todos somos iguales.
#22 CarlosSanchezDiaz
#20 la paja y la viga. Ntjd.
#17 CarlosSanchezDiaz
#10 pero si Sánchez no podía responder. Era un linchamiento. Hasta le han preguntado por negocios de su suegro. Cosa que nada tiene que ver con el objeto de la comisión, caso Koldo, pero sí con el objetivo, atacar al presidente.
1 K 20
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
Sánchez haciendo whataboutism xD xD xD xD xD
XtrMnIO #15 XtrMnIO
Lo he visto un rato y los senadores me han recordado a monos lanzando mierda directamente de sus culos.
#25 pirat
Es significativa la cantidad de políticos peperos que llevan una "de" en el apellido, en contraste con los grupos a su izquierda.
En las listas de las elecciones es donde mejor se comprueba y resulta evidente la agrupación de señoritos y los que se lo creen.
#18 Emotivo
La insidia y la inquina son las señas de identidad de una oposición que no ofrece ninguna propuesta para los ciudadanos.
