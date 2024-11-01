·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9554
clics
La epidemia silenciosa que está acabando con el amor
5879
clics
Portadas incómodas de álbumes cristianos con títulos hilarantemente erróneos (ENG)
5670
clics
La portada de Lecturas que puede servir como prueba para que Ayuso acabe pagando por los delitos de su novio
4922
clics
Magistral Joaquín Reyes ante Soto Ivars "Cancelación: antes había un consenso: ser racista está mal"
6640
clics
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
más votadas
532
La pareja de Ayuso camufla como alquiler de locales industriales su negocio de alojamiento turístico
542
Santiago Abascal y su lujo financiado con dinero público y una fundación opaca
624
Kirian, tras superar otro linfoma: “La sanidad pública me ha dado la vida dos veces; estoy encantado de pagar el 47% de IRPF”
641
La Fundación Gates premia a Pedro Sánchez por su contribución al desarrollo sostenible
476
Escolar desmiente a Ayuso: "Es falso que González Amador no fuera su pareja cuando cometió los delitos de los que se le acusan"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
24
clics
Sánchez eleva la voz en la ONU: Palestina como frontera moral del siglo XXI
En Nueva York, Pedro Sánchez denunció sin rodeos el genocidio en Gaza, cargó contra Netanyahu y advirtió que la indiferencia ante la barbarie marcará a fuego a quienes callen.
|
etiquetas
:
sánchez
,
eleva
,
voz
,
onu
,
palestina
,
frontera
,
moral
14
3
1
K
236
politica
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
1
K
236
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
antesdarle
No sé si lo está haciendo pensando en las próximas elecciones pero me quito el sombrero
1
K
20
#3
Gadfly
#1
que no te quepa la menor duda
1
K
17
#5
Carnedegato
#1
De verdad tienes dudas? Este psicópata le mearia en la cara a los niños de Gaza si eso le diera un solo voto más.
0
K
5
#4
Mauro_Nacho
*
Para Europa y EE.UU. son los que van a quedar marcados, y más concretamente EE.UU. y Alemania, son los dos países que cuya complicidad ha llegado más lejos, EE.UU. como protector de Israel y Alemania por complejos de su pasado. En Alemania todos los partidos aceptan la barbarie de Israel de una forma generalizada, en EE.UU. tanto Demócratas como Republicanos.
0
K
11
#2
lordban
*
Que la situación en Palestina es un hito moral está claro, pero tal y como está escrito el titular no puedo dejar de ver en él el ombliguismo histórico producto de la mentalidad moderna típica. El siglo XXI justo acaba de empezar, si os pensáis que Palestina, COVID y demás es lo más extremo que veréis este siglo os esperan muchas sorpresas desagradables. Sobre Sánchez debo decir que es sorprendente la posición que ha tomado con este asunto, rebelarse contra la cábala globalista requiere huevos, hacerlo cuando tu mismo eres un peón suyo es de épica griega.
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente