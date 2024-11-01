edición general
Sánchez eleva la voz en la ONU: Palestina como frontera moral del siglo XXI

En Nueva York, Pedro Sánchez denunció sin rodeos el genocidio en Gaza, cargó contra Netanyahu y advirtió que la indiferencia ante la barbarie marcará a fuego a quienes callen.

antesdarle #1 antesdarle
No sé si lo está haciendo pensando en las próximas elecciones pero me quito el sombrero
Gadfly #3 Gadfly
#1 que no te quepa la menor duda
Carnedegato #5 Carnedegato
#1 De verdad tienes dudas? Este psicópata le mearia en la cara a los niños de Gaza si eso le diera un solo voto más.
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho *
Para Europa y EE.UU. son los que van a quedar marcados, y más concretamente EE.UU. y Alemania, son los dos países que cuya complicidad ha llegado más lejos, EE.UU. como protector de Israel y Alemania por complejos de su pasado. En Alemania todos los partidos aceptan la barbarie de Israel de una forma generalizada, en EE.UU. tanto Demócratas como Republicanos.
#2 lordban *
Que la situación en Palestina es un hito moral está claro, pero tal y como está escrito el titular no puedo dejar de ver en él el ombliguismo histórico producto de la mentalidad moderna típica. El siglo XXI justo acaba de empezar, si os pensáis que Palestina, COVID y demás es lo más extremo que veréis este siglo os esperan muchas sorpresas desagradables. Sobre Sánchez debo decir que es sorprendente la posición que ha tomado con este asunto, rebelarse contra la cábala globalista requiere huevos, hacerlo cuando tu mismo eres un peón suyo es de épica griega.
