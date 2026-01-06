edición general
8 meneos
16 clics
Sánchez convoca una ronda con la mayoría de grupos políticos para abordar el envío de tropas de paz a Ucrania cuando acabe la guerra | España | EL PAÍS

Sánchez convoca una ronda con la mayoría de grupos políticos para abordar el envío de tropas de paz a Ucrania cuando acabe la guerra | España | EL PAÍS

España planteará una participación de “capacidades militares” en el país invadido si antes se alcanza un acuerdo de paz.

| etiquetas: sanchez , españa , ucrania , invasión rusa , tropas
6 2 0 K 77 actualidad
18 comentarios
6 2 0 K 77 actualidad
Comentarios destacados:      
vicvic #1 vicvic
Esta bien pensar en el futuro para mantener la paz, pero lo primero es seguir prestando toda la ayuda posible a Ucrania desde la Unión Europea parar parar la invasión fascista de Putin.
2 K 31
#2 Barriales
#1 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja
7 K 82
tul #3 tul
#1 lo que habria que hacer es ir pensando como nos vamos a defender del orangutan naranja y ya de paso decirle que defienda ucrania el solo que tiene un monton de tropas en europa rascandose las bolas.
10 K 111
#5 Barriales *
#3 no le jodas el relato a los loros amaestrados. Increíble que lleven casi 4 años soltando las mismas gilipolleces.
6 K 68
tul #6 tul
#5 si tuvieran algo de verguenza y amor propio no estarian blanqueando genocidas a cambio de 4 sucios cacahuetes.
5 K 63
#15 tropezon *
#5 Tranquilo, que esto no llegará a portada.
Ya se encargará el comando telegram de hundir la noticia. Es otro grupo distinto al que dices, pero quizás más organizado por estos lares.

BIBA la mononeurona, sea de un lado o sea de otro. O estás conmigo o estás contra mi parecen decir
Que buen sitio se nos está quedando...
0 K 17
#7 wictor69
#3 está jodido eso de defenderse del orangután naranja, al menos solos
0 K 8
Pejeta #4 Pejeta
#1 Te has atragantado con el roscón de reyes.
2 K 15
#8 Barriales
#4 con la polla de zanahorio.
Esta bien amorrado.
2 K 16
#9 candonga1
#4 Por los síntomas... el culpable parece que es un carajillo de Soberano.
2 K 28
ur_quan_master #10 ur_quan_master
#1 mejor a Groenlandia visto lo visto.
El Trumpo y el Puto mejor que arreglen sus asuntos entre ellos
1 K 14
Oestrimnio #11 Oestrimnio
#1 Solo te faltó lo de:
"hasta el último ucraniano"

:palm:

Qué fácil es jugar al Risk con la vida de otros, con lo bien que le iba a Ucrania siendo neutral.
:-/
1 K 17
pitercio #14 pitercio
Starmer y Macrón quieren meter la OTAN a toda costa en Ukrania, la industria de guerra y sus comisiones infinitas demandan sacrificios humanos.
1 K 27
#16 chavi
Ale, poniendo las vacas por delante del carro...

¿ Ya se conocen las condiciones de Paz ? ¿ Se ha alcanzado un acuerdo ?
1 K 24
JuanCarVen #18 JuanCarVen
#16 no es poner el carro delante de los caballos ¿?
0 K 12
ixo #13 ixo
Las tropas de paz que las envíe el imbécil de Trump, que es el que está negociando el trato de rendición con Rusia y quien va a sacar tajada del mismo. Ya está bien de hacer de pagafantas.
0 K 9
#17 chavi
#13 No lo dudes. Las enviará a proteger todo lo que es suyo de Ucrania. Y es mucho.
0 K 12
CharlesBrowson #12 CharlesBrowson
entre eslavos no metas la mano, ademas con la que se nos esta montando mirando aqui abajo...con el habibi
0 K 7

menéame