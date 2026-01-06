·
8
meneos
16
clics
Sánchez convoca una ronda con la mayoría de grupos políticos para abordar el envío de tropas de paz a Ucrania cuando acabe la guerra | España | EL PAÍS
España planteará una participación de “capacidades militares” en el país invadido si antes se alcanza un acuerdo de paz.
|
etiquetas
:
sanchez
,
españa
,
ucrania
,
invasión rusa
,
tropas
6
2
0
K
77
actualidad
18 comentarios
6
2
0
K
77
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
vicvic
Esta bien pensar en el futuro para mantener la paz, pero lo primero es seguir prestando toda la ayuda posible a Ucrania desde la Unión Europea parar parar la invasión fascista de Putin.
2
K
31
#2
Barriales
#1
jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja
7
K
82
#3
tul
#1
lo que habria que hacer es ir pensando como nos vamos a defender del orangutan naranja y ya de paso decirle que defienda ucrania el solo que tiene un monton de tropas en europa rascandose las bolas.
10
K
111
#5
Barriales
*
#3
no le jodas el relato a los loros amaestrados. Increíble que lleven casi 4 años soltando las mismas gilipolleces.
6
K
68
#6
tul
#5
si tuvieran algo de verguenza y amor propio no estarian blanqueando genocidas a cambio de 4 sucios cacahuetes.
5
K
63
#15
tropezon
*
#5
Tranquilo, que esto no llegará a portada.
Ya se encargará el comando telegram de hundir la noticia. Es otro grupo distinto al que dices, pero quizás más organizado por estos lares.
BIBA la mononeurona, sea de un lado o sea de otro. O estás conmigo o estás contra mi parecen decir
Que buen sitio se nos está quedando...
0
K
17
#7
wictor69
#3
está jodido eso de defenderse del orangután naranja, al menos solos
0
K
8
#4
Pejeta
#1
Te has atragantado con el roscón de reyes.
2
K
15
#8
Barriales
#4
con la polla de zanahorio.
Esta bien amorrado.
2
K
16
#9
candonga1
#4
Por los síntomas... el culpable parece que es un carajillo de Soberano.
2
K
28
#10
ur_quan_master
#1
mejor a Groenlandia visto lo visto.
El Trumpo y el Puto mejor que arreglen sus asuntos entre ellos
1
K
14
#11
Oestrimnio
#1
Solo te faltó lo de:
"
hasta el último ucraniano
"
Qué fácil es jugar al Risk con la vida de otros, con lo bien que le iba a Ucrania siendo neutral.
1
K
17
#14
pitercio
Starmer y Macrón quieren meter la OTAN a toda costa en Ukrania, la industria de guerra y sus comisiones infinitas demandan sacrificios humanos.
1
K
27
#16
chavi
Ale, poniendo las vacas por delante del carro...
¿ Ya se conocen las condiciones de Paz ? ¿ Se ha alcanzado un acuerdo ?
1
K
24
#18
JuanCarVen
#16
no es poner el carro delante de los caballos ¿?
0
K
12
#13
ixo
Las tropas de paz que las envíe el imbécil de Trump, que es el que está negociando el trato de rendición con Rusia y quien va a sacar tajada del mismo. Ya está bien de hacer de pagafantas.
0
K
9
#17
chavi
#13
No lo dudes. Las enviará a proteger todo lo que es suyo de Ucrania. Y es mucho.
0
K
12
#12
CharlesBrowson
entre eslavos no metas la mano, ademas con la que se nos esta montando mirando aqui abajo...con el habibi
0
K
7
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
