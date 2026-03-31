Sánchez condena la pena de muerte para palestinos aprobada por Israel: "Eso no es justicia. Es un paso más hacia el apartheid"  

El presidente del Gobierno ha dicho que "el mundo no puede callar"
ante la medida tomada por el parlamento israelí: "El Gobierno de España condena la pena de muerte contra palestinos que acaba de aprobar el parlamento de Israel. Se trata de una medida asimétrica que no se aplicaría a los israelíes que cometieran los mismos delitos. Mismo crimen, distinta pena. Eso no es justicia. Es un paso más hacia el apartheid. El mundo no puede callar."
Se hacía fuera de la ley, como se hacía hasta ahora el estado genocida de Israel.
Este tío pasará a los libros de historia.
Israel tienes muro, controles y carreteras exclusivas para su gente.
Por lo menos empiezan a abrir los ojos. 40 años tarde y a posteriori.