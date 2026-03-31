edición general
32 meneos
29 clics
Sánchez condena la pena de muerte para palestinos aprobada por Israel: "Eso no es justicia. Es un paso más hacia el apartheid"

Sánchez condena la pena de muerte para palestinos aprobada por Israel: "Eso no es justicia. Es un paso más hacia el apartheid"  

El presidente del Gobierno ha dicho que "el mundo no puede callar" ante la medida tomada por el parlamento israelí: "El Gobierno de España condena la pena de muerte contra palestinos que acaba de aprobar el parlamento de Israel. Se trata de una medida asimétrica que no se aplicaría a los israelíes que cometieran los mismos delitos. Mismo crimen, distinta pena. Eso no es justicia. Es un paso más hacia el apartheid. El mundo no puede callar."

| etiquetas: pedro sánchez , palestina , israel , pena de muerte , apartheid
27 5 0 K 215 actualidad
10 comentarios
27 5 0 K 215 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 vangraff
Si ya llevaban décadas disimulando poco los asesinatos ahora menos.
5 K 87
WcPC #4 WcPC *
Esto no es un paso más hacia el apartheid, es un paso más lejos que el apartheid de Sudáfrica, en Sudáfrica no existía una ley que condenara a muerte a "negros" por crímenes contra "blancos"
Se hacía fuera de la ley, como se hacía hasta ahora el estado genocida de Israel.
4 K 64
#6 lameth
#4 Es un paso más cerca a las cámaras de gas.
0 K 10
#1 Leclercia_adecarboxylata
Es como una manzana en un campo de manzanas podridas.
0 K 20
#5 Grahml
Al final será el perro el que defienda más los "valores cristianos" sobre los abusos de otras religiones, que el mismo Abascal, Feijoo o Ayuso.
0 K 20
vicus. #10 vicus.
Venga los de costumbre, todos detra del Perro: La melones, el Mortadelo alemán, y el retaco francés, serán los siguientes en condenar.
0 K 20
#3 Almirantecaraculo
Es Pedro Sánchez el próximo Nelson Mandela?
Este tío pasará a los libros de historia.
1 K 20
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#3 próximo premio Nobel de la Paz xD
0 K 20
Arzak_ #8 Arzak_
Los de Vox: ¿Y en España cuando?
8-D
0 K 12
#9 sliana
Llevan años chapoteando en el apartheid, es un paso más dentro de el.
Israel tienes muro, controles y carreteras exclusivas para su gente.

Por lo menos empiezan a abrir los ojos. 40 años tarde y a posteriori.
0 K 7

menéame