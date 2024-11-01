Sánchez avisa a la derecha de que acabará «en las fauces» de los ultras si sigue su camino

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha acusado a la derecha tradicional europea, y en concreto al PP, de ingenuidad al estar convirtiéndose en un "satélite" de la ultraderecha, a la que comparó con un tigre que a quien cabalga a su lomo, acaba devorando en sus "fauces". Sánchez lanzó este mensaje de advertencia en su intervención en la clausura del congreso del Partido Socialista Europeo celebrado en Amsterdam, que le reservó un papel relevante al ser uno de los pocos jefes de Gobierno europeos de la familia socialista.
Si te arrimas a un supremacista, gana el supremacista.
Creo que la leccion no es tan dificil de aprender ni de entender, no es algo que se haya inventado perro sanchez. Gente de derechas ¿hay que ser un puto rojo o haber sobrevivido a una guerra para entenderlo?
No obstante, esto da igual, resumámoslo en que tenemos una casta política vomitiva, todos.
A veces se olvidan que éstos perros salieron de la misma camada.