Sánchez avisa a la derecha de que acabará «en las fauces» de los ultras si sigue su camino

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha acusado a la derecha tradicional europea, y en concreto al PP, de ingenuidad al estar convirtiéndose en un "satélite" de la ultraderecha, a la que comparó con un tigre que a quien cabalga a su lomo, acaba devorando en sus "fauces". Sánchez lanzó este mensaje de advertencia en su intervención en la clausura del congreso del Partido Socialista Europeo celebrado en Amsterdam, que le reservó un papel relevante al ser uno de los pocos jefes de Gobierno europeos de la familia socialista.

| etiquetas: sanchez , avisa , derecha , pp , satelite , vox , ultraderecha
Lo dice el que no puede sacar adelante presupuestos sin hacer concesiones al nacionalismo excluyente e independentista
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
Si en una mesa hay un nazi y diez personas que lo respetan, en esa mesa hay once nazis.
Si te arrimas a un supremacista, gana el supremacista.
Creo que la leccion no es tan dificil de aprender ni de entender, no es algo que se haya inventado perro sanchez. Gente de derechas ¿hay que ser un puto rojo o haber sobrevivido a una guerra para entenderlo?
El presunto declive del PP se debe a un lider mediocre como Feijó, el declive del SOE a su forma intransigente, demagoga y bolchevique estilo Podemita de ejercer política y recuerdos del antiguo SOE corrupto. A esto se suma que VOX va de apoco, sin hacer demasiado ruido y no siendo demasiado polémicos, contenta a base de reflejar críticas fáciles a los dos mayoritarios y haciendose las víctimas.

No obstante, esto da igual, resumámoslo en que tenemos una casta política vomitiva, todos.
Pero si unos y otros son lo mismo, lo único que les diferenciaba es que unos llevaban bozal y los otros no, pero ahora parece que la gente ya se ha acostumbrado a que no lo lleven.

A veces se olvidan que éstos perros salieron de la misma camada.
Yo lo veo de otra forma, lo dice quien ha tenido que pactar con partidos antagónicos con tal de sacar leyes adelante, algo que antes se hacía con mayorías absolutas o como el pp en las comunidades, tragando con los franquistas
