Sánchez avisa a la derecha de que acabará «en las fauces» de los ultras si sigue su camino

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha acusado a la derecha tradicional europea, y en concreto al PP, de ingenuidad al estar convirtiéndose en un "satélite" de la ultraderecha, a la que comparó con un tigre que a quien cabalga a su lomo, acaba devorando en sus "fauces". Sánchez lanzó este mensaje de advertencia en su intervención en la clausura del congreso del Partido Socialista Europeo celebrado en Amsterdam, que le reservó un papel relevante al ser uno de los pocos jefes de Gobierno europeos de la familia socialista.