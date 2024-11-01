Samsung añadirá la IA de Perplexity en todos sus televisores

Samsung Electronics ha anunciado un acuerdo con Perplexity para llevar su inteligencia artificial a todos sus televisores inteligentes. Esta inteligencia artificial se integrará por medio de la Perplexity TV App, la cual es la primera aplicación de su categoría para televisores. Y sí, busca democratizar el uso de la IA, a diario, pero en los televisores.
Si necesito algo de esto lo activo y desactivo.
Monitorizar cada gesto del usuario para crear un perfil exacto del usuario y vender esa información