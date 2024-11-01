edición general
Samsung añadirá la IA de Perplexity en todos sus televisores

Samsung añadirá la IA de Perplexity en todos sus televisores

Samsung Electronics ha anunciado un acuerdo con Perplexity para llevar su inteligencia artificial a todos sus televisores inteligentes. Esta inteligencia artificial se integrará por medio de la Perplexity TV App, la cual es la primera aplicación de su categoría para televisores. Y sí, busca democratizar el uso de la IA, a diario, pero en los televisores.

andran #1 andran
O como meter un espía en tu casa a todas horas.
Sinfonico #6 Sinfonico *
#1 Con una smart tv ya tienes al espía en casa, sabe todo lo que ves y el tiempo que dedicas a cada cosa, ¿crees que estos datos no se venden?...sin hablar de micrófonos y demás
tarkovsky #7 tarkovsky
#1 Qué más da, si ya lo llevas en el bolsillo. Todo el rato.
andran #11 andran
#7 Solo para llamar y que me llamen. Ni wifi, ni Bluetooth, ni datos, ni NFC.
Si necesito algo de esto lo activo y desactivo.
Gry #4 Gry
La información en Internet está cada vez más contaminada por contenido generado por IA, la solución es recopilar datos directamente del Mundo RealTM. :hug:
Mimaus #2 Mimaus
Es complicadísimo hoy en día encontrar un puñetero simple televisor que no sea smart TV.
javibaz #3 javibaz
#2 desconectale el wifi o quita el cable de internet y dejan de ser smart TV.
Mimaus #10 Mimaus
#3 pero tengo que pagar esas prestaciones igual cuando no las quiero usar.
jdmf #9 jdmf
Porque eso de ver tele ya no puede ser algo tan sencillo como encenderla y ver
#5 Alcalino
Democratizar los cojones.

Monitorizar cada gesto del usuario para crear un perfil exacto del usuario y vender esa información
Rogue #8 Rogue
Minority Report ya está aquí
