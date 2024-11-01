edición general
Sam Altman pone fecha a la AGI: “antes de 2030”, y pronostica que la IA asumirá el 30–40 % de las tareas económicas

El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, ha vuelto a agitar el debate sobre los plazos y el impacto de la inteligencia artificial. En una entrevista con Jan Philipp Burgard, editor jefe del diario Die Welt en el marco de la red de reporteros globales de Axel Springer, Altman afirmó que la inteligencia artificial general (AGI) —o “superinteligencia”, en sus palabras— llegará antes de 2030. A la vez, evitó cuantificar en puestos de trabajo, pero sí se mostró convencido de que la IA asumirá entre el 30 % y el 40 % de las tareas que hoy se real

#5 Klamp
Que va a decir este tío si vive de ello
#6 DenisseJoel
Quiere 5 años más de dinero gratis.
ChatGPT #1 ChatGPT *
Si solo asumirá el 30 o 40% tan general no será

Me da a mí que este empieza a muskear con las predicciones
sorrillo #2 sorrillo
#1 No ha dicho que solo pueda asumir ese porcentaje, sino que es el que asumirá, los humanos podemos ser muy tercos.
ChatGPT #4 ChatGPT
#2 si no nos domina, tan general no será xD
sorrillo #9 sorrillo
#4 Se supone que ahora hay en el planeta unas ocho mil millones de inteligencias generales, ninguna de ellas domina a todas las otras.
ChatGPT #11 ChatGPT
#9 sí, pero tienen un handicap fatal, van adosadas a un cacho de carne
sorrillo #14 sorrillo *
#11 ¿Y la IA, cuando sea IAG, no tendrá ningún handicap?
ChatGPT #16 ChatGPT
#14 joder con el Sheldon, que era una broma!
sorrillo #17 sorrillo
#16 Para llevar ese apodo te rindes muy rápido :troll:
alcama #3 alcama
#1 Si realmente es tan inteligente lo que querrá de verdad es no trabajar.
ChatGPT #15 ChatGPT
#3 primero eliminar peligros, luego descubrir los misterios del universo

(Peligros: nosotros)
BARCEL0NÍ #8 BARCEL0NÍ
www.marketwatch.com/story/the-ai-bubble-is-17-times-the-size-of-the-do

Mientras tanto se sigue inflando la burbuja, que algunos dicen que es 17 veces la de las .com del 2000

La ostia va a ser de órdago.
#10 Review
#8 La burbuja es una bestialidad, lo que no sé es cómo acabará, por que está claro que, al igual que a inicios de los 2000, la IA va a formar (y está formando) parte de todos los que nos movemos por entornos digitales. Con un poco de suerte no pegará tremendo petardazo como pegó en los 2000's
Professor #13 Professor
#10 No invertirías en una empresa de locomotoras en el año 1810? pues eso.

A largo plazo, y hablo de 10 años no mas, cualquier acción de las 7 grandes puede multiplicarse por 10 aunque en el camino haya explosiones de burbujas crisis y demás. El premio será para el que no las suelte en esos momentos.O el que entre en esos momentos.
#12 lordban
Viendo como consiguen razonar incluso las pequeñas de instalación local me parece totalmente posible. El tema será ver cuan energéticamente eficiente es en los primeros 10-20 años para empezar a pensar en qué % de trabajadores sustituirá.
Professor #7 Professor *
Buenos días:
Hay algo que no podrá nunca hacer la IA, y es lo que estoy haciendo ahora mismo: Defecar, sentir la dilatación de mi esfinter mientras un zurullo suave calido, humedo se desliza lentamente hacia el abismo de la no-existencia. Despues de eso, untar mi dedo índice en el, y señalar a la Luna, porque cuando el sabio señala al sol, se quedan mirando a la Luna, o algo asi
Saludos Cordiales
