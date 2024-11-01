Sam Altman pone fecha a la AGI: “antes de 2030”, y pronostica que la IA asumirá el 30–40 % de las tareas económicas

El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, ha vuelto a agitar el debate sobre los plazos y el impacto de la inteligencia artificial. En una entrevista con Jan Philipp Burgard, editor jefe del diario Die Welt en el marco de la red de reporteros globales de Axel Springer, Altman afirmó que la inteligencia artificial general (AGI) —o “superinteligencia”, en sus palabras— llegará antes de 2030. A la vez, evitó cuantificar en puestos de trabajo, pero sí se mostró convencido de que la IA asumirá entre el 30 % y el 40 % de las tareas que hoy se real
Me da a mí que este empieza a muskear con las predicciones
(Peligros: nosotros)
Mientras tanto se sigue inflando la burbuja, que algunos dicen que es 17 veces la de las .com del 2000
La ostia va a ser de órdago.
A largo plazo, y hablo de 10 años no mas, cualquier acción de las 7 grandes puede multiplicarse por 10 aunque en el camino haya explosiones de burbujas crisis y demás. El premio será para el que no las suelte en esos momentos.O el que entre en esos momentos.
