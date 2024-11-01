Sam Altman pone fecha a la AGI: “antes de 2030”, y pronostica que la IA asumirá el 30–40 % de las tareas económicas

El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, ha vuelto a agitar el debate sobre los plazos y el impacto de la inteligencia artificial. En una entrevista con Jan Philipp Burgard, editor jefe del diario Die Welt en el marco de la red de reporteros globales de Axel Springer, Altman afirmó que la inteligencia artificial general (AGI) —o “superinteligencia”, en sus palabras— llegará antes de 2030. A la vez, evitó cuantificar en puestos de trabajo, pero sí se mostró convencido de que la IA asumirá entre el 30 % y el 40 % de las tareas que hoy se real