Sam Altman, CEO de OpenAI: "si desaparecen puestos de trabajo por la IA, tal vez es que, para empezar, ni siquiera eran «trabajos de verdad»" [Ing]

Sabes que va a ser bueno cuando un ejecutivo de IA se va por las ramas hablando de «¡oye, ¿qué es un trabajo, después de todo?» mientras aborda —o no aborda— el tema de cómo su tecnología podría acabar con categorías enteras de profesiones humanas. El último discurso de Sam Altman no es una excepción. En una entrevista con Rowan Cheung en la conferencia DevDay de OpenAI el miércoles, Altman planteó la idea de que el trabajo que haces hoy, que podría verse transformado o eliminado de forma inminente por la IA, no es «trabajo real».