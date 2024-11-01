edición general
2 meneos
6 clics

Sam Altman, CEO de OpenAI: "si desaparecen puestos de trabajo por la IA, tal vez es que, para empezar, ni siquiera eran «trabajos de verdad»" [Ing]

Sabes que va a ser bueno cuando un ejecutivo de IA se va por las ramas hablando de «¡oye, ¿qué es un trabajo, después de todo?» mientras aborda —o no aborda— el tema de cómo su tecnología podría acabar con categorías enteras de profesiones humanas. El último discurso de Sam Altman no es una excepción. En una entrevista con Rowan Cheung en la conferencia DevDay de OpenAI el miércoles, Altman planteó la idea de que el trabajo que haces hoy, que podría verse transformado o eliminado de forma inminente por la IA, no es «trabajo real».

| etiquetas: altman , openai , ia , trabajos
1 1 0 K 24 actualidad
8 comentarios
1 1 0 K 24 actualidad
JanSmite #1 JanSmite
Y así el hijoeputa se queda más tranquilo y puede dormir por las noches sabiendo que el trabajo que te ha quitado y que te daba de comer, a ti y a tu familia, "no era trabajo de verdad", así que no hay daño real.

:-P ¬¬
2 K 39
JackNorte #3 JackNorte *
La verdad que se puede sustituir por otra tecnologia no deja de ser verdad no es sustituible un trabajo que no se hace. Eso seria crearlo , no sustituirlo.
Lo que si seria interesante es que esos mismos trabajadores pasaran a poseer ese trabajo y lo pudieran alquilar o vender para que lo hiciera una maquina, Asi el trabajador cobraria 8 horas y la maquina podria trabajar 24 y se mantendria el consumo añadiendo otras formas y cambios.
0 K 12
Pertinax #2 Pertinax
A los fontaneros, todo este tema de IA y liberalismo económico les suda la polla.
0 K 12
Connect #4 Connect *
#2 Al final todos esos inmigrantes que arreglan en las casas cobrarán 200 euros la hora mientras los jefes se irán a la calle. El problema será que si tanta gente va a la calle, pocos estarán para arreglar nada. Así que habrá que bajar precios. Al final todo se relaciona, y que miles de personas vayan a la calle, crea competencia (seguro que muchos empleados despedidos deciden ponerse a ser fontaneros, electricistas, etc...) y poco dinero para gastar.

Hay que tener en cuenta que con la IA será más facil aprender algunos oficios.
0 K 13
Dragstat #5 Dragstat
#2 no del todo, si la IA destruye puestos de trabajo menos gente les podrá pagar y más gente se hará fontanero. Lo que mejor les viene es que la gente tenga dinero y haya pocos fontaneros.
0 K 20
#6 tromperri
Que ganas de que explote la puta mierda de burbuja de la IA.
Podremos decirle este cretino si ha explotado igual es que ni siquiera era inteligente de verdad.
Putos psociopatas son el 99% de los CEOs.
0 K 9
Ferran #8 Ferran
#6 disculpa pero la IA tiene muchos usos super útiles, por ejemplo…  media
0 K 13
#7 jaramero
El día que la ia elimine los trabajos burocráticos inútiles como registradores de la propiedad, notarios, etc hablamos, pero ahí nunca entran.

La justicia también debería ser sustituida por ias. La misma ia juez para todos, así sería realmente ciega e igualitaria.

¿Y los árbitros? En todas las competiciones deportivas se deberían implementar ias para que el arbitraje siempre tenga el mismo criterio y no dependa de cómo tenga el día la persona.

Pero por desgracia lo que se vende es que las ias van a destruir trabajos útiles de verdad.
0 K 7

menéame