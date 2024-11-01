Sam Altman, CEO de OpenAI: "si desaparecen puestos de trabajo por la IA, tal vez es que, para empezar, ni siquiera eran «trabajos de verdad»" [Ing]

Sabes que va a ser bueno cuando un ejecutivo de IA se va por las ramas hablando de «¡oye, ¿qué es un trabajo, después de todo?» mientras aborda —o no aborda— el tema de cómo su tecnología podría acabar con categorías enteras de profesiones humanas. El último discurso de Sam Altman no es una excepción. En una entrevista con Rowan Cheung en la conferencia DevDay de OpenAI el miércoles, Altman planteó la idea de que el trabajo que haces hoy, que podría verse transformado o eliminado de forma inminente por la IA, no es «trabajo real».
Lo que si seria interesante es que esos mismos trabajadores pasaran a poseer ese trabajo y lo pudieran alquilar o vender para que lo hiciera una maquina, Asi el trabajador cobraria 8 horas y la maquina podria trabajar 24 y se mantendria el consumo añadiendo otras formas y cambios.
Hay que tener en cuenta que con la IA será más facil aprender algunos oficios.
Podremos decirle este cretino si ha explotado igual es que ni siquiera era inteligente de verdad.
Putos psociopatas son el 99% de los CEOs.
La justicia también debería ser sustituida por ias. La misma ia juez para todos, así sería realmente ciega e igualitaria.
¿Y los árbitros? En todas las competiciones deportivas se deberían implementar ias para que el arbitraje siempre tenga el mismo criterio y no dependa de cómo tenga el día la persona.
Pero por desgracia lo que se vende es que las ias van a destruir trabajos útiles de verdad.