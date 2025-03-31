edición general
Salvamento Marítimo rescata en El Hierro a 403 migrantes en dos cayucos

Salvamento Marítimo rescata en El Hierro a 403 migrantes en dos cayucos

Según el relato de los propios migrantes, la travesía se habría prolongado hasta siete días y tras salir desde Barra, en Gambia, a unos 1.600 kilómetros de navegación hasta La Restinga. A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal y Guinea-Conakry. De la segunda embarcación se tuvo conocimiento alrededor de las cuatro de la mañana, cuando la Guardia Civil comunicó el avistamiento de un cayuco navegando a menos de dos kilómetros del muelle de la Restinga.

9 comentarios
#3 Klamp
Y k hacemos kmisetas? Los matamos?
3
#5 DarthAcan
#3 de mandarlos a sus países ni hablamos...
3
#7 ChatGPT
#5 racista!
0
#2 Kmisetas
Y cuánto nos cuesta la broma? Podemos cobrárselo al sátrapa que les da via libre para que zarpen?
8
#4 lamonjamellada
#2 menos que la alfabetización al tuntún, ya te lo digo.
1
#8 ChatGPT
#2 shh, calla, Hay que recibirlos con brazos abiertos hasta que Esutopa rebose por los costados.
0
#9 Connect
#2 Esa gente viene a trabajar en el campo. Si no fuera por ellos los agricultores no podrían salir adelante. ¿Sabes lo que puede costar contratar a un temporero? Esa gente lo hace por mucho menos, pueden dormir en barracones, y si piden más sueldo solo hay que esperar al siguiente cayuco.

Esa gente no nos cuesta dinero. Al revés, nos hace ser más competitivos y que nuestros empresarios del campo puedan ganar dinero cada mes.
0

