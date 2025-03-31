Salvamento Marítimo rescata en El Hierro a 403 migrantes en dos cayucos

Según el relato de los propios migrantes, la travesía se habría prolongado hasta siete días y tras salir desde Barra, en Gambia, a unos 1.600 kilómetros de navegación hasta La Restinga. A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal y Guinea-Conakry. De la segunda embarcación se tuvo conocimiento alrededor de las cuatro de la mañana, cuando la Guardia Civil comunicó el avistamiento de un cayuco navegando a menos de dos kilómetros del muelle de la Restinga.
| etiquetas: el hierro , canarias , inmigración , cayucos
meneame.net/story/casi-300-inmigrantes-alcanzan-costas-canarias-despue
www.meneame.net/story/salvamento-maritimo-espanol-rescata-mas-350-pers
Esa gente no nos cuesta dinero. Al revés, nos hace ser más competitivos y que nuestros empresarios del campo puedan ganar dinero cada mes.