Salvamento Marítimo rescata en El Hierro a 403 migrantes en dos cayucos

Según el relato de los propios migrantes, la travesía se habría prolongado hasta siete días y tras salir desde Barra, en Gambia, a unos 1.600 kilómetros de navegación hasta La Restinga. A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal y Guinea-Conakry. De la segunda embarcación se tuvo conocimiento alrededor de las cuatro de la mañana, cuando la Guardia Civil comunicó el avistamiento de un cayuco navegando a menos de dos kilómetros del muelle de la Restinga.