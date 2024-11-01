Salvamento Marítimo español rescata más de 350 personas en el Atlántico

Más de 350 personas fueron rescatadas este viernes por Salvamento Marítimo español cuando navegaban en dos embarcaciones precarias al sur de la isla canaria de El Hierro, entre los que hay al menos un bebé y 44 mujeres, que ya fueron trasladadas a dicha isla. Un portavoz de Salvamento Marítimo informó que un avión que rastreaba el Atlántico en busca de posibles embarcaciones con inmigrantes avistó un primer cayuco. Se envió un navío de rescate en su ayuda y, de camino al lugar se encontró con otro cayuco ya sin combustible.