Salvamento Marítimo español rescata más de 350 personas en el Atlántico

Más de 350 personas fueron rescatadas este viernes por Salvamento Marítimo español cuando navegaban en dos embarcaciones precarias al sur de la isla canaria de El Hierro, entre los que hay al menos un bebé y 44 mujeres, que ya fueron trasladadas a dicha isla. Un portavoz de Salvamento Marítimo informó que un avión que rastreaba el Atlántico en busca de posibles embarcaciones con inmigrantes avistó un primer cayuco. Se envió un navío de rescate en su ayuda y, de camino al lugar se encontró con otro cayuco ya sin combustible.
Un cayuco de 250 personas es un bicho enorme que hay que estar en el muelle para verlo en persona las fotos no le hacen justicia, quedarse sin combustible en medio del atlántico, es una muerte segura si no les hubieran detectado
Igualmente me hace gracia que no mencionen a que distancia esta el cayuco... En algunos casos se les identifica casi entrando en el muelle en otros a bastante más distancia en dirección SUR de la que tiene el hierro con Africa, por alguna razón España soporta la carga del rescate marítimo en la zona a pesar que nuestros vecinos tienen y luchan por los derechos de uso de dicha aguas.